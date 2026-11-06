İntikam soğuk yemek

Amerika ara seçimlerini yaptı. 1994 yılından beri var olan Cumhuriyetçilerin eyalet seçimlerini kaybetmesiyle Demokratlar, Amerikan halkından alkış aldılar. Siyaset aslında kötü bir oyun. Zafer sarhoşluğu insana coşku verirken düşmanlarına karşı yeni oyun sahaları da açabiliyor. Dünyanın dengelerinin ilk değişim duraklarından birindeyiz. Kurt-kuzu masalı hiç bitmeyecek. İlişkilerimizdeki yanlış bağlantıların ve senkron tutmayan seslerin bir araya gelmesiyle muhteşem bir uyumsuzlukla karşı karşıyayız. Tüm bu yanlışlıkların sonucunda duyguların da bağlantıları ters çalışmaya başlıyor. Gümbür gümbür bir akıştayız. Nereye koşuyoruz, hangi dağ bizim, hangi yamaçta dinlenmemiz gerekiyor? Tüm kavramlar iç içe... Dünya, yolunu kaybetmiş bir şaşkınlığın içinde. Bir başka yazımda bahsetmiştim. Tükenmişlik sendromunda maşallahımız süper! Evrene çok borcumuz var. Dünyayı böyle kullanalım diye doğduğumuzu hiç sanmıyorum. Dünyanın Ali kıran baş keseni ABD, bir türlü dünya ülkelerinden istediğini alamıyor. Her geçen gün yeni bir senaryoyla karşımıza çıkıyor. Hepimizin bildiği bir söz vardır: "Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmayın." Bu yazıyı ABD'nin kapısına asmak gerekiyor. Olmadı, broşür hazırlayıp tüm Avrupa ülkelerine dağıtmak lazım. Şaka bir yana, dünyanın tadı tuzu kaçtı. Sağ gösterip sol vurmaktan herkes tepegöz oldu. Ayarsız bir şekilde dolaşıp duruyoruz. Sürekli tetikteyiz. İlişkilerimizdeki yangınlar daha da büyük. Bireysel savaşların ucu bucağı yok. Çürük çarık duygular... Yara bere içindeyiz. Pansumanı zor, ilacı yetersiz. Daha birkaç ay önce NATO Zirvesi'nde Trump amcamızı tüm misafirperverliğimizle ağırladık. Ne de olsa Orta Asya'dan gelmiş anlı şanlı Altaylı yiğitleriz. Bize sopa gösterene bile ekmek veren tarihî bir geçmişimiz var. Gelelim Amerika'daki ara seçimlerin dünya üzerindeki yankılarına... Siyasetin içinde çok dolaşmak istemediğim hâlde, mademki bu dünyada yaşıyoruz, aklımız fikrimiz var, elimiz kalem tutuyor; naçizane bize de söz düşer düşüncesiyle olayın ortasına bir atlayalım dedim. Bundan önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi, Amerika seçimlerinin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem görülmemiştir. İkinci kez başkanlığa seçilen Trump için söylenecek bir söz var: "Fırtına eken kasırga biçer." Bekliyoruz bakalım, bu seçimlerin yankıları neler getirecek? Geçmişte yaptığı açıklamalardan birinde Beyaz Saray'daki görevi için "Daha kolay olacağını düşünmüştüm." ifadesini kullanmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve destekçileri, Trump'ın dürüstlüğünü takdir ettiklerini söylemişlerdi. Uzak komşumuz, evimizin sahibi Trump, başkanlık yaptığı dönemde asla istikrarlı bir yol çizemedi. Sağı solu belli olmayan bir izlenim veriyordu. Hani tam gülerken birden bağıran, ani çıkışlarıyla çevresini şaşırtan, bazen de korkutan tuhaflıkları var. Kendi ülkesinde de birçok çelişkiye neden oldu. Amerika hiç bu kadar ilginç bir başkan tarafından yönetilmemişti. İran savaşı muallakta. İsrail ile iş birliği yapayım derken Başkan Obama'nın dolu dolu teslim ettiği bütçesini, tabiri caizse, çarçur etti. Politika güç ve sağduyu ister. Kombine bir çalışmadır. Trump'ın astrolojik açıdan bireysel düşünen bir kişiliğe sahip olması, kendisinin dışında kimseye ödün vermemesi ve sağlıksız düşünceler içinde bocalamasının altında yatan nedenlerden biri de burcunun özellikleri olabilir. Hava grubundan olan İkizler burçları ani hareketleriyle ünlüdür. Birden fazla işi aynı anda yapmayı severler. Ayrıca mutlu ve neşeli hâlleri bir anda değişkenlik göstererek sinire dönüşebilir. Trump konuşmayı, bir şeyler anlatmayı çok seviyor. Ancak konuşurken karşısındakini dinlemeyi unutabiliyor ve böylelikle yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabiliyor. İşte göçmenleri memleketlerine geri gönderme işlemlerinin altına kocaman imzasını atıverdi. Trump, başkan olabilecek niteliklere sahip olmamasına rağmen hatalara açık yapısıyla toplumun hedef noktası oldu.

TRUMP'IN BURCU

Donald Trump, 14 Haziran 1946 tarihinde saat 10.54'te Queens, New York'ta doğdu. Dolayısıyla haritasında 29 derece Aslan yükseliyor. Riskli bir harita. Kendi arzuları ve duygularıyla hareket ettiği zaman ülkesinin çıkarlarından çok kişisel egoları ön plana çıkıyor. Mars gezegeni Aslan burcunda ve Donald Trump'ın yükselen burç derecesine yakın. Bu da onun çok cesur, atak ve bazen sert çıkışlar yapan bir yapıda olduğunu gösteriyor. Yani her ne kadar İkizler burcu olsa da Aslan özellikleri daha belirgin. Donald Trump; konuya doğrudan giren, fazla çekinmeyen, çabuk ilerlemek isteyen ve kendisinden başka bir otorite figürünü de kolay kolay kabul etmeyen, hükmetmeyi seven bir yapıya sahip. Kolay pes etmediği için dünya sahnelerinden bir müddet daha inmeyecek. Güneş ve Ay tutulmalarından en çok Amerika etkilendiği için bu tür olayları bekliyorduk zaten. Gelecek yıllarda yeni dünya planı yavaş yavaş çizilirken dünyayı ilginç bir dönem bekliyor. Tükenen Batı'nın geçmişteki Orta Asya göçünü tersine çevirip Doğu'ya yönelmesi, bir elbiseyi ters yüz etmeye benzetilebilir. Köşe kapmaca oyunu... Ebeler yer değiştirsin. Futbol maçının ikinci yarısında kaleler değiş tokuş olsun. İsrail'le el ele horon tepmeler... Yeniden kurulan Alman Nasyonal Nazi Partisi büyük bir güçle ortaya çıktı. Yeni Avrupa düzeni yeniden ele alınacak. Euro ve dolar karşılıklı güç savaşı içinde. Geçmiş yıllarda İngiltere'nin Euro'dan çıkıp kendi para birimine dönmesi de şaibeli. Rusya ve Çin bir atraksiyonla ortaya çıkabilir. Karşımızda dünyaya meydan okuyan vahşi bir Amerika var. Bu fevrileşme devam ederken Amerika'nın birçok eyaleti bölünebilir. Türkiye bu durumda aklını kullanmalı. Dünyanın canavar ülkeleri bir oyun kurdular. Bizim bu tezgahta rolümüz, akıllıca davranmak olmalıdır. Velhasıl Trump'ın önüne buz gibi bir intikam yemeği koydular. Hepimiz tadının nasıl olacağını bekliyoruz. Karmaşık bir düzenden geçiyoruz. ALLAH ÜLKEMİZİ KORUSUN.