Yıldız falınız

KOÇ

Yaptığınız işin karşılığını almak istiyor ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin de sizin kadar özverili olmasını bekliyorsunuz. Egonuzu ön plana çıkaracaksınız.



BOĞA

Sıra dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da geliştirecek cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerden alabilirsiniz.



İKİZLER

Bugün iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Özellikle ikna kabiliyetinizi mükemmel bir şekilde sergiliyorsunuz.



YENGEÇ

Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunlarınızı da beraberinde getirebilir.



ASLAN

Daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Dikkatli olmalısınız.



BAŞAK

Yaşantınızda özgürce çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor, değerlendirin.



TERAZİ

Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli ve bunu ilişkinize yansıtıyorsunuz.



AKREP

Düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.



YAY

Gücünüzün üzerinde bir verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, sizin kombinasyon burcunuzda ilerlerken birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Başarı size gelecektir.



OĞLAK

İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz. Yaratıcılığınızı ön plana çıkarıyorsunuz.



KOVA

Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz hâlde sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize farklı, yeni bir renk katıyor.



BALIK

Kişisel duygularınızı sorgulayarak adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Özellikle araştırmalarınızı derinleştirerek şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilir ve özgürleşebilirsiniz.