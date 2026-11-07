Yıldız falınız

KOÇ: Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Bugün olayları derinlemesine irdeleme gereği duyacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız. Akıllıca adımlar atmalısınız.

BOĞA: Yaşamda hiçbir şey garanti değildir. Bu yüzden hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması, biraz da size bağlıdır, unutmayın. İleride yaşanacak birçok gelişmenin başlangıcının, bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı olduğu kesin.

İKİZLER: İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı yüksek, geniş olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini görecek, yaşantınızdan keyif alacaksınız.

YENGEÇ: Bugün düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.

ASLAN: Madde ve para kaynaklı konularda önsezilerinizin yüksek olması, sizin için önemli bir avantaj. Bugün ön planda olan maddi kaygılarınız, çevrenizle olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir.

BAŞAK: Saygınlık ve kişisel güvenliğiniz çok önemli olacak. Kendinize olan güven duygunuz sayesinde çevrenizdeki kişileri doğru bir şekilde etkileyeceksiniz. İlginç olmanın keyfini çıkaracaksınız. Dünya etrafınızda dönecek.

TERAZİ: Aşkta mükemmel olmayı istemek güzel bir şey ama sonuçlar her zaman aleyhinize olmayabilir. Hiç kimse sizin aşk partnerinizin yerinde olmak istemez. Her şey sizin için sorun hâline gelecektir. Yağlı besinlerden kaçınmalısınız.

AKREP: Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı sağlayacak her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Bugün gerekli yerlerde beklemeli ve hareketlerinizi buna göre ayarlamalısınız.

YAY: Bugün çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde imzalamanız gereken belgeler ve alacağınız riskler konusunda çok dikkatli olmalısınız.

OĞLAK: İnsanları idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. İşinizle eğlenceyi ustaca birleştirirseniz her şey sizden yana olacak. İş yaşamınızı biraz geri plana alıp özel ilişkileriniz için zaman ayırmalısınız.

KOVA: Her türlü ilişkiniz açısından yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ekleyebilirsiniz.

BALIK: Duygularınızda yanılma payı olması bile sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Bugün derin düşünceler içindesiniz. Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde detayların arkasındaki gerçekleri görebiliyorsunuz.