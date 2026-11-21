FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026







KOÇ: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun oluğu bir gün.



BOĞA: Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. İkna edici konuşarak sorunlara bir çözüm bulmanız gerekiyor.



İKİZLER: Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Partnerinizin ısrarcı yaklaşımları ve sizin inatçı tutumunuz, bazı istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özel çalışmalar içinde olacaksınız.



YENGEÇ: İlişkilerinizde fazla hassas olduğunuz bir gün. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirmek yerine sebatkar davranırsanız, kişisel kazançlarınızı yoğunlaştıracak ve engelleri kolay aşabileceksiniz.



ASLAN: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. Bireysel bir gününüzdesiniz.



BAŞAK: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler için de kullanmalısınız. Siz zor koşulları sevdiğiniz için, tüm güç olan olaylar, gelip sizi buluyor. Midenize dikkat etmelisiniz.



TERAZİ: Bugün daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz.



AKREP: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizin de etkilenmesine neden oluyor. Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım etmeyi de seviyorsunuz. Çekici ve cazip bir gününüzdesiniz.



YAY: Çevrenizdeki kişilerin anlamsızlıklarını anlamıyor ve bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Bilinçaltında geliştirdiğiniz olayların size bir faydası yok. Abartma konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Mutlu bir gününüzdesiniz.



OĞLAK: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Yeteneklerinize ihtiyaç duyan çevrelere yönelmelisiniz.



KOVA: İlişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Özgürlüğünüz önemli ve baskıcı davranışlarından nefret ediyorsunuz.



BALIK: Duygusal heyecanlarınızın dorukta olması, bazı hataları da beraberinde getirecektir. Partnerinizle farklı dillerde konuşmanız, aranızda istenmeyen sorunlara yol açabilir. Kısa yollarla ilgili planlamalar söz konusu olacak.