KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirdiğiniz için hata payını minimuma indirebiliyorsunuz.



BOĞA: Bugün çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili. Olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İçsel sesinize güvenebilirsiniz.



İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranışlar sergiliyorsunuz. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir, unutmasınlar.



YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı ayrıntılar üzerinde durmanız hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz.



ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşadığınızı bildiğiniz hâlde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerde kendinize gereğinden fazla yükleniyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek.



BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. Temkinli yapınızı her zamanki gibi ortaya koyacaksınız. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.



TERAZİ: Gereksiz alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif faaliyetlerde kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.



AKREP: Bugün partnerinizle iş birliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz doğrultusunda yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



YAY: Bugün güçlü bir mantığa sahipsiniz. İletişimi güçlü ve kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle bir arada olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.



OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı duygularla yaklaşıyorsunuz.



KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Olumlu gelişmelerin yansımalarından hoşlanıyorsunuz.

İşinize yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için emeğinizin karşılığını beklemek en doğal hakkınız.



BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin özgün ve farklı bakış açınızdan kaynaklanıyor. Bugün partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.