Başarı öykülerini incelediğimizde hayalin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dünyada ekonomik anlamda ün salmış girişimcilerin amaçlarına hayalle başladığını, hayale kavuşmak için tüm zorluklara nasıl göğüs gerdiğine şahit oluyoruz. Her şey hayalle başlıyor. Hayal et, inan, çok çalış ve gerisi tevekkül...

Suna Doğanay'ın beni çok etkileyen şu dizelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. "Ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi.

Ve... Bütün dedikleri oldu."



Türkler bir işi yeter ki yapmak istesin, gerçekten en iyisini yapıyor. Tıpkı savunma sanayimiz gibi. Türkler savunma sanayini başarıyorsa her şeyi başarır. Atatürk'ün dediği gibi: Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Dijital dönüşüm, iklim değişikliği, küreselleşme gibi etkenler dünyanın yaşam dengelerini ve ekonomi politikalarını değiştiriyor. Bu değişimleri bilmek, geleceği öngörmek, yeniliklere ve değişime hazırlıklı olmak gerekiyor.

Dünya nereye gidiyor? Güçlü ve zayıf yönlerimiz neler? Biz ne yapabiliriz? Tüm bu sorulara cevap bulmak, değişen dengeler karşısında ne gibi önlemlerin alınacağı, hangi alanlara yatırım yapılacağını kısacası geleceğin resmini görmek gerekiyor.



EKONOMİ DÜNYASI İZMİR'DE

Bu kapsamda zirveler katılımcılara yön çiziyor. İşte bu yıl önemli bir etkinliğin en sahipliğini İzmir yapacak. Bu yıl 3. kez düzenlenecek Ege Ekonomik Forum, 13-14 Kasım 2019 günlerinde gerçekleşecek. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil İşbirliği ile düzenlenecek etkinlik iş ve ekonomi dünyasını buluşturacak.



Forumda, ülkemizin güçlü yönlerine odaklanılarak kalkınmanın formülleri aktarılacak. 'Teknolojinin Değiştirdiği Dünya, Yarının Kodları', 'Globalin Anahtarı: Ar-Ge, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma', 'Dijital Dönüşüm ile Üretimin Dönüşmesi', 'Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde Ege Nasıl Konumlanacak?', 'Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü', 'Tarımda İnovatif Gelecek', 'Küresel Aktörler Olarak Kooperatifler', 'Ege'de Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm' konuları ele alınacak. Ben de 'Küresel Aktörler olarak Kooperatifler' oturumunda konuşmacı olacağım.



ÖNEMLİ BİR KAZANIM

İzmir ve Ege Bölgesi için büyük öneme sahip forumu izlemek için Türkiye'nin her yerinden katılımcılar geliyor. EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, "İzmir ve Ege bölgesi için birlikte düşünce üreterek hareket etmek istiyoruz. Geleceğin dünyasını şekillendirebilmek için bu forumu düzenliyoruz." derken, Özgencil Grup Başkanı Şeref Özgencil "Ege Ekonomik Forum'da bölgemiz için çok önemli olan tarım ve teknolojiyi ele alacağız" görüşünü dile getiriyor.



Küresel ekonomide marka olabilmek için elbette bu gibi etkinliklerin katkısı çok fazla. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Küreselleşmeyi iyi okumak için bu foruma çok önem veriyorum. Hem geçmişten ders alan hem anı yakalayabilecek hem de gelecek vizyonu belirleyebilecek bir etkinlik olacak" diye ekliyor.



Gelecekte ülkemizin ilk 5 ekonomi içinde olmasını hayal ediyorum. Bunun için dersimizi iyi çalışıp, geleceğe iyi hazırlanmamız gerekiyor. İş ve ekonomi dünyasına ilham olacak bu forumun ülkemiz için önemli bir kazanım olacağını umut ediyorum.