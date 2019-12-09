Ağustos ayında haftada 4 gün çalışma kararı alan Microsoft Japonya, bu konuda elde edilen sonuçları geçtiğimiz günlerde açıkladı. Çalışanların coşkuyla karşıladığı bu uygulamanın, iş verimliliğini % 40 oranında artırdığı belirtildi. Microsoft'un uygulaması birçok ülkenin gündemine girdi. Türkiye'deki iş platformlarında gündeme getirilen bu örneğin yaygınlaşması bekleniyor.



Japonya'daki % 40 verimin ülkemizde uygulanabileceğini yorumlayanlar var. Bu konu yoruma açık, kurumların iş ve performans çıktıları, sistemlerine göre değişebilir. Bir kurum hedeflerinin üstünde iş başarıyorsa çalışanını ödüllendirmesi çok da güzeldir. Türkiye için haftada 4 gün çalışma şimdilik hayalde kalsın. Türkiye için daha yapılacak çok iş var. Ancak Türkiye, kendi markalarını çıkarabilirse neden olmasın! Bill Gates gibi cesaretli liderler olduğu sürece başarılı işlerin yolu açık olur.



SİSTEMSİZLİK SORUNU

Bill Gates'in bugünkü başarısının en büyük sırrı "Bir gün herkesin bilgisayarı olacak" diyerek kurduğu hayal gücünün yanı sıra inancı, iş disiplini, oluşturduğu sistem ve nitelikli çalışanlarıdır. Gates'in çalışanlarını işe ortak etmesi, liderlik becerisi dünyada örnek gösterilmektedir.



Dünyadaki iyi örneklerden esinlenmeyi ve kendi kültürümüzle harmanlamayı ikinci plana atmamalıyız. KOBİ'lerin çoğunda aşılamayan sistemsizlik sorunu yaşanıyor. İş dünyasının kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Günü kurtaran çalışmalarla değil, profesyonel olmayı başarmakla şeytanın bacağını kıracağız. Emek israfının önlendiği, liyakatın ön plana çıktığı, kişilerin değil ölçülebilir sistemlerin, raporların esas alındığı yapılara ihtiyaç var. Japonya 1945'te Nagasaki felaketinin izlerini silmek için milletçe çok çalıştı. Toplum seferber oldu. Eğitime ve bilime yöneldi. İnsan odaklı yaklaşımı ve toplam kalite anlayışını benimsedi.



KONUTTA İNDİRİM FIRSATI

Konut sektörü ülkemiz için son derece önemli. Diğer sektörlerin de lokomatifi olan bu sektörde faizlerin düşmesi piyasaları canlandırdı. Sektörün asıl beklentisi ise konut sektörüne has ayrı bir yasal düzenlemenin yapılması. Çünkü ülkemiz hem kentsel dönüşüm hem de artan nüfusa oranı nedeniyle konuta daima ihtiyaç duyacak. Ancak maliyetler çok yüksek. Teknolojinin gelişmesinin konut sektörüne de olumlu yansımaları oldu.



Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. Faizlerin düşmesi ile son günlerde konut satışları canlanmıştı. Düşük faizin yanı sıra KDV ve tapu harcı indirimleri de sevindirdi. Ancak bu indirimler için sayılı günler kaldı. Hükümetin konut sektörüne yönelik sağladığı tapu harcı ve KDV indirimi teşvikleri 31.12.2019'da bitiyor. 2020'de tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, KDV de yüzde 8'den yüzde 18'e yükselecek. Bu indirimlerden faydalanma fırsatını kaçırmayın.

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