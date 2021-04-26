Dünya genelinde yaşanan değişimler ile üretim ve iş modellerindeki revizyonlara karşın çevik şirketler, gelecek stratejilerini yeniliyor. Özellikle pandemi ile birlikte dijital dönüşümün hız kazanması, bilgi sermayesinin ön plana çıkması, geleneksel üretim yöntemlerinin yerini inovatif üretim yöntemlerinin alması değişimleri zorunlu kılıyor. İlaveten buna, tüketicilerin kolaylaştırıcı ve yenilikçi ürünleri tercih etme isteği de etki ediyor.

Çünkü tüketici talepleri üretim yöntemlerini değiştirebiliyor. Belirtmekte fayda var ki; global değişimler çerçevesinde şimdi ve gelecekte entelektüel bilgiyi odağına alan şirketler fırsatları yakalamış olacak.

Peki iş dünyasındaki tüm bu değişim ve yeniliklere karşı, gençlerin geleceğe nasıl hazırlanması gerekiyor? Pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim, okuldaki eğitimin yerini tutuyor mu? Uzaktan eğitimin zorunlu olduğu pandemi sürecinde dezavantajları aşabilmek için gençlerin "kendi kendine öğrenme" becerisini kazanması gerekiyor. Gençler şu an "kendi kendine öğrenmeye" odaklanmalıdır.



BİRKAÇ ALANDA UZMANLIK

Diğer taraftan teorik bilgi ile iş dünyasının beklediği ihtiyaçlar pek çok konuda farklı olduğundan, özellikle üniversite öğrencilerinin sektörün beklentilerini de göz önüne alarak, beceri kazanmaya yönelmeleri gerekiyor.

Üniversite diplomaları günümüzde bile tek başına yeterli değilken, gelecek 5 -10 yıl içinde diplomaların yanı sıra birkaç alanda uzmanlaşmak zorunlu olacak. Gençleri yakından ilgilendiren GİG ekonomisinin farkında olan kişiler, kendilerini çeşitli alanlarda yetiştirmek için özel eğitimler alıyor.

Mesela binlerce genç, artık aynı anda birkaç üniversitede birden okuyor. Bu şekilde geleceğin rekabet ortamına hazırlanmaya çalışıyorlar. Rakiplerinin önüne geçmek için fark yaratan ve hazırlık yapan gençlerin bu çabası, elbette mülakat sürecinde olumlu yansıyacak. İşverenler birkaç üniversiteyi aynı anda bitiren, ekstra eğitime katılan, çeşitli kurslara katılarak sertifika alan adayları tercih edecekler. Çünkü yetenekli ve bilgili olan kişiler, başarıda fark yaratır.



FIRSATA HAZIRLIKLI OLMAK

Üniversite gençliği iş görüşmesine hazırlanırken şu konulara da dikkat etmelidir:

Küresel değişimler neler? Dünyada yaşanan teknolojik değişimler karşısında almamız gereken pozisyonlar nelerdir?

Entelektüel sermayenin iş dünyasına kazanımları nelerdir? Katma değerli üretimin önemi, küreselleşmenin iş dünyasına etkileri gibi konuları anlayıp yorumlamak ve bakış açısı geliştirmek gerekir. Gençler, aldığı eğitimle bağlantılı tüm konuları öğrenmelidir. Kendilerini mesleki, kişisel ve teknik anlamda geliştirmelidir. Mesela bir ziraat mühendisi; dünyadaki dijital uygulamaları, yeni yöntemleri, Türkiye'de güçlü olan tarım faaliyetlerini ve geliştirilmesi gereken alanları yorumlayabilmelidir.

Özetle mesleğinin ve ilişkili sektörlerin detaylarına hakim olmalıdır.

Ayrıca dünya ekonomisi, iş fırsatları, riskler ve Türkiye ekonomisi gibi konularda da kendini geliştirmelidir. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolay, internetin sağladığı imkanlar gerçekten olağanüstü. Dünyanın en iyi üniversiteleri ücretsiz eğitimler sunuyor. Ailelerin ve okulların da bu konuda takipçi olması, gençlerin geleceğine destek olacak konulara ön ayak olması çok önemlidir. Anthony Robbins'in dediği gibi, "Hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmak, şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır."