Son dönemlerde küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yüksek artış dikkat çekiyor. Aşılanmanın olumlu etkileri ile birçok sektörün hareketlenmesi ve üretimdeki artışlar enerji tüketiminde ani değişimlere ve petrolde arz-talep dengesinin bozulmasına yol açtı. Öyle ki, Brent petrol son üç yılın en yüksek seviyesini gördü.18 Ekim 2021 itibariyle Global Petrol Prices verilerine göre, 42 Avrupa ülkesi arasında en ucuz benzin satılan 3. ülke Türkiye. Tabii buna TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi de etken. Petroldeki vergilerin de pompa fiyatlarına yansıdığını belirtmeliyiz.

Uluslararası Enerji Ajansına (EIA) göre, petrol talebi gelecek yıl daha da artacak.

Fiyatlarda artış anlamına gelecek bu durum küresel ekonomide şoklara ve krizlere yol açabilir. Umalım ki, 1973 krizindeki kadar olumsuz etkileri olmaz.

Çünkü dünyada ticari mallar listesinin ilk sırasında yer alan akaryakıt ekonomisini oluşturan petrol, siyasi ve stratejik özellikleri yanı sıra siyah altın olarak bilinen önemli bir yatırım aracıdır.

STRATEJİK DEĞERİ YÜKSEK

Petrol, bir emtia olmasına rağmen, dünya ekonomisini yöneten en büyük güç sayılmaktadır. Stagflasyonun oluşmasında büyük rolü olan petrolün, en küçük bir artışı veya azalışı ülkelerin gelişmişlik endeksine göre büyük sorunlara yol açmaktadır.

Bu nedenle, dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasını elinde tutan OPEC ülkelerinin stratejik rolü ve gücü yüksektir.

Ülkemizin bu alanda yüzde 90 dışa bağımlı olmasından ötürü, bu ülkelerle iyi ilişkiler kurmamız kritik önem taşımaktadır.

Akaryakıt sektörü, tüm sektörlerin lokomotifi konumundadır. Onsuz ticaret dönmez. Ürünleri ithal etmemiz nedeniyle, lisanslı şirketlerin profesyonel hizmet sağlaması çok mühimdir. Talep süreklilik arz ettiğinden; depolama tesislerinin bölgesel olması, stokların takibi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması dağıtım şirketlerinin en önemli görevidir.

Bu anlamda 2020 yılında, ülkemizin önemli kuruluşlarından olan OYAK'ın çatısı altına giren Güzel Enerji A.Ş. akaryakıtın tüketiciye ulaşmasında önemli görev üstlenmektedir. Şirket büyüme hedefleri ve geleceğin enerji politikaları doğrultusunda Total İstasyonları ve M Oil markalarını Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. altında birleştirerek, uluslararası kalite standartları ile müşterilerine sunuyor ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Akaryakıt dağıtım lisansı altında toplam 910 istasyon ve %6,5 pazar payına sahip olan Total ve M Oil istasyonları Ege'de toplam 251, İzmir'de 39 noktada hizmet veriyor

KÜLTÜREL MİRASA KATKI

Türkiye'nin her ilinde marka bilinirliğini artırmayı, hizmet sağlamayı ve prestijli projeler gerçekleştirmeyi amaçlayan şirket, TOTAL İstasyonları Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Orhangazi Doğu ve Batı İstasyonları gibi büyük projelere de imza atıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı çalışmalar ile Ar-Ge ve ileri teknolojiye yatırımlar yaparak sıfır karbon ve dışa bağımlılığı önlemek adına inovatif çalışmalar yürütüyor.

Firmanın Pazarlama Direktörü Mert Kokulu, "dijital dönüşüm projelerine öncelik verdiklerini" dile getiriyor. Sosyal Sorumluluk projeleri ile de dikkat çeken şirket, 2008 yılından beri Smyrna Antik Kenti Kazı Çalışmaları'nın resmi sponsoru.

Güzel Enerji'nin, güzel İzmir'in zengin tarihine ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılmasına katkı koyması takdiri hak etmekte ve İzmirliler adına gurur vermektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy'un önderliğinde çalışmalar devam etmektedir.

Faaliyet alanı ve taşıdığı sorumluluk bakımından kritik önem taşıyan, ülke ekonomisinde kaldıraç rol üstlenen bu değerli kurumlar ülkemiz için milli değerdir.

Enerjide dışa bağımlılığı önlemek adına yürütülen bu çalışmalar, ülkemizin gelişmiş ülke statüsüne çıkmasında anahtar görevi üstlenmektedir.