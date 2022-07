Oyun sektörü hızla büyüyor

21. yüzyılda teknolojinin çok hızlı gelişmesi dünya genelinde toplumun alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını her geçen gün değiştiriyor. Teknolojinin hayatı kolaylaştıran özellikleri insanları daha çok bu alana çekiyor. Zaten internetin hayatımıza girmesi ile gerçekten olağanüstü bir devrim yaşanmıştı.

Tüm bu faktörler sosyolojik ve psikolojik pek çok etkenlere de yol açıyor. Bunda sosyal medya kullanımının da etkisi bir hayli fazla. Ülkemizde 66 milyondan fazla internet abonesi var ve bunun 62 milyonu sosyal medya kullanıyor. Dünyada sosyal medyayı en aktif kullanan 6. ülke konumunda.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ülkeler Brezilya, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Malezya, Türkiye ve Çin. Bu kadar sosyal medya kullanımı olunca dijital platformlar da kendiliğinden büyüyor.

Reklamcılar Derneği'nin hazırladığı Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Raporu'na göre; dijital reklam yatırımları tüm yatırımlar arasında en yüksek paya sahip. Kırılıma bakıldığında ise yüzde 68 mobil, yüzde 32 masaüstü görülüyor. Diğer taraftan son 15 yılda toplumun eğlence anlayışının değişmesi ile dijital oyunlar bir sektör haline geldi.

AdColony ve Nielsen'in 2021 araştırmalarına göre, Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 78'i mobil oyun oynuyor.



TÜRKİYE KÜRESEL OYUNCU

Oyun sektörü her geçen gün öyle hızlı büyüyor ki Türkiye küresel bir oyuncu konumunda. Buna yön veren elbette mobil. 2021'de total global gelirlerin 90 milyar dolarından fazlası mobilden elde edildi. 2021'de globalde ve ülkemizde oyun sektörüne yatırımlar devam etti. Geçtiğimiz aylarda İzmirli bilgisayar mühendisi gençler Mert Can Kurum ve Zeren Tolga Kaçar, oyun sektöründe dünya çapında başarılara imza attı. İki gencin Ege Üniversitesi Teknoparkı'ndaki kuluçka merkezinde kurduğu Ruby Games, 160 milyon dolara Finlandiya firması Rovio tarafından satın alındı.

Önümüzdeki yıllarda da en hızlı büyüyecek segment olarak görülüyor. Girişim ekosistemi içinde yatırımcılar tarafından en çok ilgi gören sektör durumunda. Yatırımın üretime dönüşmesi ortalama 5-8 yıl arasında olsa da oldukça karlı bir sektör.

VR ve Meteverse gibi teknolojiler kullanıcıların ilgisini artırıyor ve sektörü büyütüyor.

Öyle ki 2023 yılında global pazar için öngörülen, gelirlerin 200 milyon doları aşacağı yönünde. Oyun sektörüne yatırımlar hızla artarken, yeni iş kolları da gelişiyor. Üstelik bu sektörde, donanımlı ve eğitimli gençler istihdam ediliyor.



MİLYAR DOLARLIK SATIŞLAR

Üniversitelerde sektöre istihdam kazandırmak için dünya genelinde bölümler açılıyor. Teknoparklarda, Ar-ge merkezlerinde inovatif çalışmalar yürütülüyor.

Sektörde oyun ve grafik tasarımcıları gibi mesleklerin yanı sıra kullanıcı deneyimi ve ara yüzü, büyük veri, bulut teknolojileri gibi birçok alanda personel istihdamında artış görülüyor. Uzaktan çalışma sisteminin tüm dünyada kullanılıyor olması nedeni ile lokasyondan bağımsız olarak gençlere ihtiyaç duyuluyor. Ülkemiz oyun ihracatında önemli bir paya sahip, sektör her yıl ortalama % 20 oranında büyüyor ve 2 milyar doları aşan ciroya sahip.

Bu alanda önemli markalar var. Talewords, Gram Games, Masomo, Fuga Games ve Peak Games bunlardan bazıları.

Hatırlayacaksınız Zynga şirketi 2020 yılında Türk oyun şirketi olan Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın alarak tarihin en büyük satın almasını yapmıştı. Yine Zynga 168 milyon dolar işlem değeri ile Türkiye kökenli Rollic Games'in yüzde 80 hissesini satın almıştı. Peak Games işlemi aynı zamanda, 2020'de Avrupa'daki en büyük VC destekli çıkış işlemi oldu ve Türkiye'nin milyar üstü değerleme alan ilk unicorn şirketi olmuştu.

Bazı oyunlar insanlar üzerinde derin etkiler bırakıyor. Verdikleri bilinçaltı ve subliminal mesajlarla bireylerin psikolojilerini etkiliyor. Gençleri intihara yönlendiren Mavi Balina gibi zararlı oyunlara karşı da ailelerin duyarlı olması gerekiyor. Sanal dünyanın kirli oyunlarının çocukların geleceğini mahvetmesine izin vermemeliyiz...

