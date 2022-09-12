Çocuğunuza alacağınız okul kıyafetine dikkat!

Yaz tatilinin ardından bugün okullar açılıyor. Biricik evlatlarımıza verimli, başarılı ve keyifle geçirecekleri bir eğitim/öğretim yılı diliyorum.

Okulların açılmasıyla birlikte evlatlarımızın sağlığı için çok önemli olan konulara dikkat çekmek yerinde olacak. Bunlardan en önemlisi ise sağlığa direkt etki eden okul kıyafetleri konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5691 sayılı yönetmeliğinde belirtildiği üzere okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınması koşulu ile okul kıyafetleri belirlenmektedir.

Okul kıyafetlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise sağlıklı kumaşların tercih edilmesidir. MEB'in ilgili yönetmeliğinde de "İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez" ibaresi ile durum açıkça belirtilmektedir. Buna rağmen ülke genelinde okul kıyafeti üreten/ satan bazı kurumların insan sağlığını hiçe saydığı kamuoyunda görülmektedir.

ZARARLI KUMAŞLAR VAR

Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu çerçevede denetimler yapmakta, suiistimal tespitlerinde ise ağır cezalar uygulamaktadır.

Fakat piyasadaki bazı fırsatçılar yine de bir yolunu bulup sağlığa aykırı ürün satışı yapabiliyor. Bu konuda velilerin tavrı ve yaklaşımı çok önemlidir. Çünkü onlar gördüğü usulsüz ürünleri doğrudan şikayet edebilirler. Okul kıyafetlerinin etiketlerinde sağlığa aykırı gördükleri ürünü 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) üzerinden bildirebilirler.

Okul kıyafetlerinde çocuklarımızın sağlığı için yün ve pamuktan imal edilmiş ürünler tercih edilmelidir. Gün boyu bunları giyen çocuklarımızın derilerinin oksijen alması için doğru kumaş seçimi önemlidir. Çünkü sağlıklı olmayan ürünler hastalığa yol açabiliyor. Uzmanlara göre riskli ürünler polyester ve akrilik ürünlerdir ve maalesef piyasada sıkça karşılaşılmaktadır. Okullar belirli mağazalarla anlaşma yaptıklarından, veliler mecbur kalıp bu ürünleri satın almaktadır. Polyester, akrilik, naylon gibi ipliklerle dokunmuş kumaşlar teri çekmediği için gribal enfeksiyonlara yol açmaktadır.

Ayrıca zararlı boya ve kimyasallardan üretilmiş kumaşlar çeşitli işlemlerden geçtiğinden ağır metaller içermekte ve direkt deri ile temas ettiğinden kansere yol açmaktadır. Polyester kumaş temelde petrolden üretilmekte ve bir tür plastiktir.

Akrilik kumaş ise bazı petrol veya kömür bazlı kimyasalların karışımı ve reaksiyona girmesiyle üretilir. Bu kumaşların hava geçirgenliği düşük, nemi içeride tutma özelliği yüksektir. Yani kıyafette tam bir zehirdir.

Diğer taraftan benzer risk kırtasiye ürünleri için de geçerlidir. Çocuklarımız için başta ailelerin bu konuda bilinçli olması ve ucuz diye sağlıksız ürünler tercih etmemesi gerekir.

CEP TELEFONUNU BIRAKIN

Okullarda başta okul yönetimi ve öğretmenlerin çok dikkat etmesi gereken bir diğer husus da cep telefonlarıdır. Birçok okulda öğrencilerin ders saati içerisinde cep telefonu kullandığını biliyoruz. Öğrenciler ders dinlemek yerine, telefonda oyun oynamayı, sosyal medyaya bakmayı veya mesajlaşmayı tercih ediyor ve haliyle ders başarıları çok düşük kalıyor. Çünkü ders derste öğrenilmiyor. Öğrenci ilgi göstermediği derste sonradan çalışsa bile yeterli performans sağlayamıyor. Öğretmenler buna izin vermemelidir, çünkü sınıfın otoritesi öğretmene aittir. Okul yönetimi de bu konuda hassas davranmalıdır.

Günümüz eğitim dünyasında cep telefonu gerçekten çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Bazı liselerde öğretmenler asi öğrencilerle başa çıkamayıp pes etmek zorunda kalmaktadır. Otorite boşluğu ise günün sonunda YKS netleri ile ortaya çıkmaktadır.

40 sorudan 5 net, 8 net... Milli Eğitim'in uygunsuzluğa mahal vermeyecek önlemler alması başarılı bir eğitim öğretim yılı için çok önemlidir