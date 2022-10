Ülke ekonomisinde ulaşım gelişimdir

Bir ülkenin ekonomisinin, kültürünün, siyasi ve sosyal yapısının gelişmesinde "ulaşım" kilit rol üstlenmektedir.

Etkin bir ulaşım sisteminin yapılanması ülke ekonomisini yönlendirmede zemin oluşturmaktadır.

Sanayinin, ticaretin ve üretimin gelişmesi ulaşım altyapısı ile direkt ilişkilidir. Diğer taraftan, kent içi ulaşımın doğru programlanması her türlü iktisadi ve toplumsal faaliyetin yerine getirilmesinde temel unsurdur. Seyahat yaşantımızın ev, iş, okul, sağlık, eğlence vb. alanlarında geçtiği düşünüldüğünde kentsel ulaşımda; yolculuk süresi, konfor, sefer sıklığı ve güvenlik gibi parametreler hizmet vizyonu açısından önemli bir göstergedir.

Geçmiş yıllarda gelir arttıkça bireysel otomobil tercihi yaygınken, günümüzde göçler ve artan nüfus sebebiyle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu hat safhaya çıkmış durumda. Haliyle her düzeyde bireyler toplu taşımaya yöneliyor. Hatta bazı sanatçılar toplu taşımayı kullanarak sosyal medya hesaplarında paylaşmaktadır. Ayrıca iklim kirizi nedeniyle karbon salınımını azaltmaya katkı sağlamak isteyen kişiler de toplu taşımayı kullanmaktadır.



İZMİR'İN İHTİYACI VAR

Geçen hafta iş nedeniyle İstanbul'daydım. Sıklıkla metrobüs ve metro ulaşımını tercih ettim. Çok nadiren de taksi kullandım. Özellikle belirtmeliyim ki, İstanbul'un toplu taşıma hizmetine hayran kaldım. Bugüne kadar yapılan yatırımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı tebrik etmek lazım. Metrobüsün 24 saat hizmet vermesi çok güzel bir uygulama. Gece saat 2'de bile metrobüs çok kalabalıktı. Her yaştan vatandaşların, gençlerin, kadınların özgürce seyahat etmesi çok güzel. Yıllardan beri yapılan yatırım ve hizmetlerle İstanbul gerçekten "Yaşayan Şehir" konumunda.

Bir İzmirli olarak çok imrendim.

Ne yazık ki İzmir'in toplu taşımada kendini geliştirmeye ihtiyacı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda çalışmalarını artırabilir. En azından Bornova, Karşıyaka, Alsancak ve Göztepe gibi semtlerde 7/24 ulaşım hizmeti sağlanabilir.

Ulaşım sosyal kalkınmanın altyapısını oluşturduğundan, toplumun ihtiyaçları ile memnuniyet odaklı bir strateji belirlemek daima katma değer yaratır. Ne kadar alt yapı varsa o kadar gelişim demektir.



TÜRKİYE'Yİ İLERİYE TAŞIR

Dün de Pendik Tavşantepe'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden metro hattının açılışı gerçekleşti.

Törende açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Artık Sabiha Gökçen Havaalanı'na Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü projenin açılışıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem ağını 270 km'nin üzerine çıkarıyoruz" dedi. 1 milyon 200 bin kişiye hizmet verecek olan hat, yolculara zaman tasarrufu sağlayacak.

Ülkemizin jeo-politik konumu, uluslararası bağlantı noktaları ve pek çok avantajları ile bu tür alt yapı sistemlerimiz bizi ileriye taşıyacaktır.

