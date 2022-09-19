İlk Evim İlk İşyerim Projesi sevindirdi

Kendine ait bir evinin olması her vatandaşın en büyük hayalidir. Son yıllarda artan konut fiyatları inşaat sektörü için zorlayıcı bir hal almışken, dar gelirli aileler için ev sahibi olmak ise neredeyse bir hayale dönüşmüştü. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 'İlk Evim İlk İşyerim Sosyal Konut Projesi', dar gelirli ailelere büyük sevinç yaşattı. TOKİ tarafından üstlenilen büyük projeye birkaç gün içinde iki milyondan fazla vatandaş başvuruda bulundu.

Projede konut, işyeri ve arsa imkânları bulunuyor. Belirli gruplara ayrıcalık da tanınacak. Örneğin emekliler için yüzde 20 oranında 50 bin konut, gençlere yüzde 20 oranında 50 bin konut, şehit yakınları ve gaziler için yüzde 5 oranında 12 bin 500 konut, engellilere yüzde 5 oranında 12 bin 500 konut, diğer vatandaşlarımıza yüzde 50 oranında 125 bin konut hakkı verilecek.

Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank ve E-devlet üzerinden alınacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un detaylarını paylaştığı dev projenin şartlarına bakalım. Konut başvuru şartlarına bakıldığında;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak, başvuruda bulunan kişinin kendisi, eşi ve çocukları üzerine Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı ev olmaması, İstanbul için aylık hane halkı gelirinin en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması, bir hanede tek başvuru yapılması, genç kategorisinde olan kişinin 14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğmuş olması gibi kriterler bulunmaktadır.

Başvuru bedeli ise 500 liradır.



ARSA İÇİN DE BAŞVURABİLİRSİNİZ

Projenin diğer kısmında arsa imkanı da sunuluyor. Alt yapısı ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsalar, ilk etapta 7 ayrı bölgede ve piyasa fiyatının altında bir bedelde faizsiz bir şekilde satılacak. Ayrıca evin inşaat sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk gruptaki 350 ile 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklinde olan arsalar, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle ödenecek.

İkinci gruptaki arsalar ise hisseli parsel şeklinde olacak. Ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeli olacak. Arsa için başvuru şartlarına bakıldığında; belediye sınırları içerisinde ikamet etmek, yoksul ve dar gelirli olmak, arsa alacak kişinin kendisinin, eşinin veya çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsası olmaması veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık arsa payına sahip olmaması şartı aranıyor.

Ayrıca 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olması da gerekmektedir.

Başvuru bedeli 500 lira olup başvuru tarihi ekim ayı başında planlanmaktadır.



İŞ KURMAK İSTEYENLERE İŞYERİ

İşyeri projesi ise kendi işini kurmak isteyen küçük ve orta ölçekli girişimcilere yöneliktir. Şartları ise şu şekildedir: Türk vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması gereklidir. Özellikle Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri ibraz etmek gerekmektedir. Başvuru bedeli ise 2.000 liradır. Başvuru tarihi ekim ayı başı itibariyle planlanmaktadır.

Ev projesinin teslim süresi 2 yıl olarak öngörülmektedir. Bu projenin lokomotif role sahip inşaat sektörü için çarpan etkisiyle ekonomiye büyük katkı sağlaması beklenmektedir.

Ayrıca ülkemizin deprem kuşağında yer alan illerde projenin yapılacak olması deprem riski için de güvence olacaktır.

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