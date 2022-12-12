GONCA ELİBOL Geleceğin Sinyalleri ve Ege Ekonomik Forum izlenimleri - 1 gonca.elibol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 12.12.2022, 00:00







Ekonomiye dair alınan kararlar ülkemizin siyasi, ticari, iş dünyasını ve özellikle toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Ülkemizin daha iyi ekonomik koşullara ulaşması, toplumun refah seviyesinin artması, iş dünyasının katma değeri yüksek işler yapması, gençlerin kaygıdan uzak bir yaşam sürmesi adına önlemlerin alınması, geleceğin dünyasına yönelik projeler vb. pek çok alanda stratejik konuların yer aldığı Ege Ekonomik Forum 7-9 Aralık 2022 tarihlerinde İzmir'de Ege Palas Otel'de gerçekleştirildi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup işbirliği ile bu yıl 6'ncısı düzenlenen forumun raporlarının ülkemizin ekonomi politikalarına katkı sağlaması adına önemli çıktılar içerdiğini söyleyebiliriz. Birbirinden dolu içerikler, alanında lider konuşmacı ve moderatörlerin yer aldığı forum, "Geleceğin Sinyalleri:

Jeopolitik, Ekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İnsan" ana temasıyla oluşturuldu.

Etkinlikte "İktisat Meydanı:

İkinci Yüzyıla Başlarken Geleceğe Bakış", "Yeşil İhracat: Yeni Bir Ekonomik Büyüme Stratejisi", "Yeşil Dünyanın Anahtarı:

Yeşil Enerji", "Değişen Üretimin DNA'sı", "Geleceğe Bir Adım Önde Olmak: Metaverse & Dijital Gelecek", "Daha İyi Bir Dünya İçin: Etki Yatırımları" ve "Tarım Meydanı: Bölgesel, Ulusal ve Küresel Tarımda Yeni Dengeler" başlıklı paneller yer aldı.



ÖNEMLİ MESAJLAR

Ayrıca "Değişen Enerji Jeopolitik, İklim Değişikliği ve Yatırım Dinamikleri Çerçevesinde Türkiye ve Şehirlerimiz Nasıl Hazırlanmalı?", "UNESCO Dünya Mirası Olma Yolunda İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Çevresindeki Kültürel Mirasın Korunması ve İşletilmesinde Yeni Bir İş ve Yatırım Modeli:

TARKEM" başlıkları ile konuk konuşmacılarla "Ekonominin Kılcal Damarları olan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Çağına Nasıl Hazırlanıyor?" özel oturumları gerçekleşti.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Yeşil Mutabakat Eylem Planları artık dünyanın en önemli görevini ve ödevlerini oluştururken, ülkelerin siyasi, hukuki, ekonomi ve toplumsal düzenini değiştiriyor. Bu süreçlerde şüphesiz teknolojinin kolaylaştırıcı etkisinden, katma değerinden, sorunlara sunduğu çözümlerden yararlananlar avantajlı çıkıyor.

Bu bağlamda forumda "Geleceğe Bir Adım Önde Olmak:

Metaverse ve Dijital Gelecek" oturumu ile bu kapsamda çok önemli mesajlar verildi.

KPMG Şirket Ortağı Gökhan Mataracı, "2030 yılında düz ekran, klavye ve farelerin ortadan kalkacağını, yerine çoklu disiplinler, akıllı gözlükler ve kontakt lenslerin kullanılacağını belirterek, metaverse için "Önümüzdeki 5 yıl içinde metaverse'te yer alacak markaların oranının yüzde 70 olacağını, 2030 yılına kadar metaverse ekonomisi için tahmini adreslenebilir hedef pazarının 8 ile 13 trilyon ABD doları arasında olacağına dikkat çekti.



DİJİTAL DÜNYADA

Blockchain & Metaverse Teknoloji Eğitim Akademi Kurucusu Devrim Danyal ise kripto paraya değinerek, "Kripto paralardan sonra ortaya çıkan kripto varlıklar, değiş tokuş platformları içerisinde bir altyapıyı sunmaya başlıyor. Bu 8 milyar insanın istediği her türlü değeri üretebileceği ve alıcısı tarafından o değerin karşılığı bazında değiş tokuş yapılabileceği yepyeni bir dünya olarak karşımıza çıkıyor" dedi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş de "Metaverse'de hazır yaratılmış bir dünya var.

Siz orada bir beaina kurup onun içerisinde bir ürün veya hizmet satmaya başlayabiliyorsunuz " ifadelerini kullandı.

Metaverse'in gerçek dünyayla dijital dünyayı eşleştirebilecek bir kullanım imkanı sunduğunu belirten uzmanlar, bu alana yönelmenin avantajlarına vurgu yapmaktadır. Yakın gelecekte önemli fırsatlar sunan metaverseyi odağa almalıyız. "Fırsatlar hazırlıklı olana gelir" prensibini içselleştirmek zorundayız.