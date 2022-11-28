Sürdürülebilir kalkınma için kadın işgücü şart

Dünyanın yeniden yapılandığı günümüz 21. yüzyıl koşullarında, ülkeler küresel krizlerin gölgesinde olmasına rağmen bu durumu fırsata çevirmenin yollarını arıyorlar. Global düzeyde topluma ve çevreye faydalı, inovatif, yeniliklere, değişime uyumlu iş modelleri geliştirmenin keşfi çabasındalar.

Bu çabaların temelini ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) oluşturuyor.

Çünkü kalkınmanın temel amacı uzun, sağlıklı ve rahat bir yaşam sürdürülmesidir.

Ancak global değişimler gösteriyor ki, bu tanım artık yeterli değil.

SKH, kalkınmanın yalnızca ekonomik boyutu ile sınırlı kalmayıp, çevresel ve sosyal boyutlarına da dengeli şekilde odaklanmaktadır. Ülkemiz son yıllarda bu tanım kapsamında faaliyetlerine yön vermekte, kamu ve özel sektör hedeflerini bu çerçevede güncelleyerek SKH'ne ulaşmak için rotalarını çizmektedir.

SKH'nin hedeflerini yerine getirebilmemiz için somut, sistemli, akılcı ve inovatif çalışmalar yapmamız gerekiyor.





İŞİN CİNSİYETİ YOKTUR

Elbette bunun için A'dan Z'ye herkese görev düşüyor. Ancak SKH'ne ulaşabilmenin birinci kuralı kadınların potansiyelini kullanmak ve kadını işgücüne kazandırmaktır. Kadınların olmadığı bir iş ortamında başarıdan bahsedilemez. Türkiye'de kadın işgücünden ve potansiyelinden daha fazla yararlanılması, ekonomik performansın ve verimliliğin artması, GSMH'nın yükselmesi anlamına gelmektedir.

İşin cinsiyeti yoktur. Mesela işi bir müziğe benzetelim, dinlerken gözümüzü kapatalım. Çalınan enstrüman bir piyano olsun... Onu 5 yaşında bir çocuğun, 90 yaşında biri teyzenin veya 20 yaşında bir engellinin çalıp çalmadığını nasıl anlayamıyorsak, işin cinsiyeti olmadığını da anlamalıyız. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği artık son bulmalıdır.



KADINLARA ÖZEL EĞİTİM

Ülkemizde bu hedefle güzel örnekleri görmek sevindirici. Bu çalışmaların rol model olması ülkenin kalkınması için gerekli. Bu kapsamda Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçi Sendikası (TEKSİF) alanında önemli bir fark yaratarak, "Kadının Sosyal ve İş Hayatında Güçlendirilmesi" eğitimi düzenledi.

Eğitmen olarak katıldığım programda, "Geleceğin İş Dünyası, Dijital Dönüşüm, İş Hayatında Verimlilik, Sürdürülebilir Kalkınmada Kadının Rolü, Kadın Liderin Özellikleri vb. konularda TEKSİF Kadın Kolları'na katkı sağlamak mutluluk vericiydi. TEKSİF Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Genel Sekreteri Ersin Çelik, "Kadınların işgücüne katılımını artırmak, kadın başarısından daha çok yararlanmak için kadınları desteklemeye devam edeceğiz" diyerek vizyonist bakış açısını da gösterdi. Bu bilinçle hareket eden kurumlar sayesinde önyargılar yıkılacak, başarılı kadınların sayısı artacaktır. Ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan "dünyanın en büyük onuncu ekonomisi" hedefi için kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi en önemli vazifedir. Atatürk'ün dediği gibi, "Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır."