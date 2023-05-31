Seçimler bitti şimdi daha çok çalışma zamanı

Aylardır kamuoyunun gündeminde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerini artık geride bıraktık. Bundan sonra önümüzde daha çok üretmemiz gereken günler başlıyor. Ülkemizin güçlü potansiyellerini açığa çıkaracağımız, ehliyetin ve liyakatin hakim olduğu, bilimin referans alındığı, birlik ruhu içindeki çalışarak yarınlarımızın refah içinde olmasını garantilemiş olacağız.

Yeni adımlarla, yeni görevleri heyecanla bekleyen pek çok bürokrat var. Değişim kaçınılmaz, yakında pek çok kadro değişimlerine şahit olacağız.

Dünyaya model bir Türkiye, bu ülkesini seven milyonlarca insanın tek hayali. Bu hayalleri yerine getirebilmek vizyonu ile canla başla çalışacak, üretecek, katkılar koyacak bürokratların başarıları daim olsun...

TİCARET SAVAŞLARI

Ülkemizin dünyanın en güçlü ilk beş ekonomisinden biri olabilmesi için nelere ihtiyaç var? Nasıl daha ileri gidebiliriz? Halkımızı nasıl mutlu edebiliriz? Bu soruların cevabı için çalışmak zaten pek çok kolaylığı beraberinde getirecektir.

Ülke adına kararlar almak, sistemler kurmak halkın istek ve beklentilerine cevap verebilmek adına çalışmalar yapmak, bürokratlarımız için çok önemlidir. Makamlar geçicidir. Önemli olan vatanımız ve halkımız için iz bırakmak güzel işler ortaya koymaktır. Atatürk'ün dediği gibi "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." Pandemi, Rusya- Ukrayna Savaşı, tedarik zinciri sorunları, çip krizi, emlak sorunları, küresel ısınma gibi pek çok etken ülkeleri epey zorladı. Örneğin Almanya 2023 ilk çeyrekte resesyona girdi.

Almanya istatistik ofisinin verilerine göre enflasyon ve takvim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) birinci çeyrekte yüzde 0,3 daralmış görünüyor. Hatırlayacaksınız Almanya ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde de yüzde 0,5 ile daralmıştı. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında çip gerilimi büyümeye devam ediyor. Çin dünyanın en güçlüsü olma yolunda ilerlerken ABD teknoloji üssü ile Çin'in gelişmesine engel olmaya çalışıyor.

ÜLKE MENFAATİ İÇİN

Görüldüğü gibi zorlu süreçler bir süre daha devam edecek ancak açıkları kapatmanın formülleri var.

Bunlar dışa bağımlılıktan kurtulmak, planlı üretim, kapsayıcılık, sistem, çeviklik ve uzmanlaşma. Fikir ayrılıkları olsa da ülke menfaati için sinerjik olmamız şart. Ülke olarak ne yaşarsak yaşayalım, engelleri birlikte aşarak, zorlukları birlikte yenerek ilerleyeceğiz. Kavganın yerini birlik, öfkenin yerini sevgi aldığında başaracağız.

Karamsarlıkla değil umutla yarınlara sarılmalıyız.