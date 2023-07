Canım Ülkemin akciğerleri yanıyor

Ülkemizin akciğerleri ormanlarımız maalesef yine yanıyor. Bu yangınları nasıl önleyeceğiz? Yıllardır bu soruyu defalarca sorduk, yasal çözümler üretmeye çalıştık ancak insanoğlunun vicdansızlığına bir türlü çare bulamadık!

Veriler yangınların sebebinin insan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Bilimsel çalışmalarda insan odaklı yangınların oranını yüzde 96 olarak gösteriyor.

Bir toplumun gelişmişliğinin göstergesinde ağaçlandırma oranı ve ağaca sevgi de vardır. Ne yazık ki "Neden gelişmiş bir ülke olamıyoruz?" sorusunun cevabı aslında "etik değerlere ne kadar bağlıyız?" sorusunda gizlidir. Ağaç yaşken eğilir, yine her şeyin başı eğitimde bitiyor!



RESMİ KAYIT ALINSIN

Orman yangını ile mücadele için son iki yıldır Orman Genel Müdürlüğü ciddi tedbirler aldı. Özellikle teçhizat ve malzeme sayılarını artırdı. Her türlü imkana rağmen insan kaynaklı orman yangınını önlemek için çok daha ciddi tedbirler almamız lazım. Bunu bir örnekle açıklayalım, Foça'nın İngiliz Burnu halka açık bir yer güzel bir tatil yeri, herhangi bir tesis yok, etrafında çam ağaçları var.

Buraya gelen bazı günübirlik tatilciler piknik ve mangal yapıyor. Bazı ahlaksız vatandaşlar çöplerini bırakıyor. Bu tür halka açık alanlara giriş yapanların resmi kayıtları alınsa, çöp bırakanların tespiti mümkün olabilir. Akabinde ceza verildiğinde pek çok yangında önlenmiş olur.

İlaveten kolluk kuvvetlerinin ve belediye zabıtalarının denetimi de mühim. Ancak otokontrol sağlayacak tedbirler ve dijital sistemlerin desteği daha etkili olacaktır.



HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ

Geçtiğimiz günlerde Menderes ilçesinde çıkan yangın baba ocağımın topraklarıydı.

Yangın maalesef bir can aldı. Şehit olan Mustafa Gürpınar'a Allahtan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Ateş savaşçılarının hakkı hiçbir şekilde ödenmez.

Geçen yıllarda köşe yazılarımda orman işçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik defalarca çağrıda bulunmuştum.

Mevsimlik işçilerin 12 aya çıkarılması, kadroya geçirilmesi, şehit unvanı verilmesini kaleme almıştım. Bu konuda Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da ciddi çalışmalar yaptı ve özveri gösterdi.

Çabaların neticesi ile talepler 05.04.2023 tarihinde 7442 sayılı Orman Kanunu ile düzenleme hayata geçti. Settar Aslan son olarak, "OGM bünyesinde geçici mevsimlik işçi sorunu kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı. Bu durum orman işçisi açısından büyük bir motivasyon olarak okunabilir.



YEŞİL VATAN SAVUNMASI

Aslan: "Yeşil vatanı korumak bir savunmadır, savunmadan tasarruf yapılmaz" diyor ve yer ekiplerinin güçlendirilmesini, sayılarının artırılmasını dile getiriyor.

Bilindiği gibi bir bölgede yangın çıktığında ülke genelinden takviye ekip çağırılıyor.

Fakat o coğrafyanın özelliklerini tanımamak, yangınla mücadelede çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Taşıma su ile değirmenin dönmesi zor oluyor. Bu nedenle yer ekiplerinin çalışma alanının buna göre düzenlenmesi talep ediliyor. Tabii ki en mühimi "önlemek". Ormanlarımız canımız ciğerimiz. Orman sevgisi yok ise katı kurallar büyük ölçüde çözüm olabilir.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Ormanlarımızın yok olması kayıptır. Yangın esnasında; iş, para, zaman kaybı ve büyük maliyetlere yol açmaktadır. Telafisi yıllar alır. İklim krizi, dijital savaşlar, kuraklık gibi insanoğlunu tehdit eden pek çok etkende gelecek yalnızca ormanlaşmadadır.

Steven Magee'in dediği gibi "Ormansız bir dünya, muhtemelen insansız bir dünya olacaktır."

