İletişimin çalışma hayatındaki önemi

Çalışma hayatında üretken ve verimli işler ortaya çıkarmak ülkemizin geleceği için son derece önemlidir.

İyi sonuçlar sayesinde kuruluşlar bir yandan kendisini büyütürken, diğer yandan da ülkenin genel büyümesine katkı sağlamaktadır. Örneğin istihdam sağlayarak işsizliğin azalmasına, teknolojik yenilikler ve inovasyona öncülükleri nedeniyle üretim süreçlerinde verimliliğin artmasına, dış ticaret hacmi yaratarak ülkeye döviz girmesine ve ülkenin uluslararası alanda rekabet etmesine, vergi yükümlülüklerinden ötürü kamu hizmetlerinin ve altyapıların güçlenmesinde büyük rol oynarlar. İlaveten başarılı işletmeler sosyal yardım ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de eğitim, sağlık, çevre koruması gibi etkililikleri ile toplumsal refahı artırmayı hedeflemektedir.



İŞİ YÜRÜTEN ÇALIŞANDIR

Tüm bu paydaları düşündüğümüzde, çalışma hayatında çalışanların ne kadar önemli rollere sahip olduğunu anlıyoruz.

Sonuçta işi yürütenler çalışanlardır.

Çalışanların işe bağlılığı, bilgisi, becerisi, donanımı, olaylara yaklaşımı ve iletişim becerileri başarılı iş çıktıları için en temel unsurdur. Bana göre iş hayatında başarı ve başarısızlığın en önemli etkeni iletişimdir. Tecrübe kazanılabilir, bilinmeyen öğrenilebilir ancak güvenilir olma, iş odaklı yapısaldır. Gerçi kişide niyet varsa geliştirilebilir, eğitimle açık kapatılabilir. Yeter ki hamur iyi olsun...

Çalışma hayatında etkili iletişimin iş verimliliğinde etkisi büyüktür. Ancak doğru bir iletişimde ilk adım beklentilerin açıkça belirtilmesidir. Çalışanın ne yapacağını veya ne yapmayacağını bilmesi hedeflere odaklanmada, işin doğru bir şekilde yapılmasında ve gereksiz tekrarların önlenmesini sağlamaktadır.

Diğer bir başlıkta liderlik ve yönetim modelidir. Yöneticilerin şeffaf iletişim kurması, bir mentor gibi yaklaşması, açık kapı ilkesi uygulaması, astının güvenini kazanmada ayrıca iş motivasyonunun artmasında önemli bir ilaçtır. Astının ilgi ve performansı doğrultusunda işe yönlendiren, görev dağılımını yetkinliklerine göre yapan yönetici zaten astarının gözünde sevgi görecektir. İyi bir iletişim işte verimlilik ve huzur demektir.



MÜŞTERİ VE PARA KAYBI

Etkili iletişim çalışanlar arasında bağı güçlendirir. Bu ekip çalışmasının artması, güvenin oluşması, fikirlerin paylaşılması ve sinerjinin oluşması haliyle nitelikli iş çıktıları demektir. İşte bu nedenle bir kurumda üst yönetim "yıl sonu hedeflerine" dikkat ettiği kadar çalışanlar arası iletişime çok dikkat etmelidir.

Yöneticiler performans düşüklüğü, iş çıktılarında aksaklık, dedikodu ve huzursuzluk hissettiklerinde "iletişimde ne durumdayız?" sorusu üzerine kurum içi araştırma yapmaları fayda sağlayacaktır. İletişimsizlik başta maliyete, işgücü kaybına, verimsizliğe, kalitesizliğe yol açar. Kurum içi çatışmalar ve iletişimsizlik çalışanların kendisini değersiz hissetmesine yol açar, kendisini değersiz hisseden çalışanın verimi düşer. İşe gelirken isteksizdir ayakları geri geri gider, işinden memnuniyetsiz çalışan farklı iş arayışına girer haliyle personel devir hızı yükselir. Ayrıca yanlış iletişim zaman kaybına neden olur, ki günümüzde en önemli sermaye "zamandır." Müşteri ve para kaybına itibar kaybı eklenir. Anlık tepkiler maalesef büyük olumsuzluklar doğurmuştur. Bu sadece iş hayatında değil, özel hayatta da soruna neden olabilmektedir. Profesyonel yaklaşmak, kişisel değil kurumsal bakış açışında olmak, yapıcı, uyumlu, etik değerlere önem vermek her insanın özeni olmalıdır.

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