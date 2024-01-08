Stratejik Planlama şirketlere karlılık sağlıyor

Yeni yılın bu ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde ülkemiz için başta sağlık, ekonomik ferahlık, toplumsal barış, huzur ve mutluluk diliyorum.

Toplumsal ve ekonomi dünyasına yön veren iş dünyası da yeni yılla birlikte yeni başlangıçlar ve yeni hedefler belirliyor. Şüphesiz tüm şirketlerin ortak amacı zorlu ve rekabetçi ekonomi koşullarında hizmet kalitesini ve karlılığını artırmaktır. Her şirketin kültürü ve aile yapısı farklıdır. Bu çerçevede kurum içi yapılarına göre iş yapış şekillerini belirlemek gerekir. Öte yandan dünyanın vizyonuna ve teknolojik değişimlere göre strateji belirlemek, global ticaret kulvarında pazarını çeşitlendirmek, tüketiciye fonksiyonel ve inovatif ürünler sunmak şirketler için temel değerlerdir.

Tüm şirketlerin hedeflerine ulaşmaları için yönetim modellerini uygulaması gerekir.

Bu kapsamda kamu ve özel sektöre rehber olan Stratejik Planlama yeni yılla birlikte ajandaların önceliği olması avantaj getirecektir. Çünkü Stratejik planlama bir kuruluşun hedeflerine giden yolda atacağı tüm adımların, izlenecek yöntemlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

BİLİMSEL VERİLER ÖNEMLİ

Önceliklerin belirlenmesi, kaynakların tespit edilmesi, iç ve dış müşterilerin ortak payda etrafında birleştirilmesi, değişen ekonomik ve siyasi şartlar karşısında hamlelerin nasıl yapılacağını analiz eden organizasyonel bir süreçtir. Şöyle düşünelim, bir şirket/girişimcinin hedefleri, kimlere hizmet verdiği, hangi faaliyetleri yürüttüğü, neden bu işi seçtiği, gelecekte nerede olmak istediği, rakiplerinin durumu, eksik ve güçlü yönleri, güçlü yönlerini büyütmek ve ön plana çıkarmak için ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi gibi pek çok konunun nasıl yapılması gerektiğini bilimsel olarak ele almaktadır.

Ayrıca bugünü anlamayı yardımcı olurken aslında orta ve uzun vadeli planların yapılarak geleceği şekillendirmeyi sağlar.

Profesyonel yönetim, markalaşma, büyüme için stratejik planlama gereklidir.

HER ŞİRKET BUNLARI BİLMELİ

Stratejik planlama; kapsamı geniş, uygulamada saçakları çıkan, teknik uzmanlık isteyen bir yönetim sürecidir.

Temelde her şirketin bilmesi gereken birkaç noktayı aktarmak isterim:

● Mevcut durum analizi; yapılarak GİFT Analizi ile birlikte bir nevi karnelerini çıkarmış olurlar.

● Hedef Belirleme; Hedef belirlerken abartılması kısa ve orta vadede ciddi sorunlara ve performans düşüklüğüne yol açacaktır. Örneğin şirketin üretim kapasitesi ile pazarlama kapasitesi orantılı olmalıdır. Hedef belirleme motivasyonunu artırmakta, sistemli ve disiplinli çalışma ortamına olanak sunmaktadır.

● Strateji oluşturma; Hedefe ulaşmak için kaynak, ekipman, personel, bütçe, teknoloji, vb. tüm ihtiyaçların belirlenerek bunların tespit edilmesi buna göre iş süreçlerinin oluşturulması gerekir.

● Eylem Planı oluşturma; stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesinden sonra hareket kısmıdır. Görev ve sorumlulukların belirlendiği, detaylandırıldığı, kuralların çizildiği ve yazılı hale getirildiği, uygulandığı aşamadır.

● İzleme ve gözden geçirme; tüm çalışmaların kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi, gidişatın analizi açısından önemlidir. Geri bildirimlerin, iyileştirilmelerin, gerektiğinde başa dönülmesi gerektiğine karar verilen aşamadır.

ÜRETİM VE PAZAR STRATEJİSİ

Stratejik planlama sayesinde kaynakların etkin kullanılması, risklerin azaltılması, krizlerin önlenmesi, uzun vadeli başarı, karlılık ve hizmet kalitesi artmaktadır.

Hedefleri belirlerken tüm çalışanların dahil edilmesi kurumsal başarının ve enerjinin yükselmesini sağlamaktadır.

Şahsen bir Yönetim Danışmanı olarak etkin ve verimli bir çalışma hayatı için şirketlerin ilk önceliğinin stratejik planlama yapması gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü Stratejik Planlama yaparken biz yönetim danışmanları olarak pek çok tekniği kullanıyoruz. Örneğin PESTLE analizi ile şirketin performansını direkt etkileyen "siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel faktörleri" analiz ederek şirketin üretim ve pazar stratejilerinin belirlenmesine yön çiziyoruz.

Böylece kaynakların doğru kullanılmasını, israfın önlenmesini, maliyetin düşmesini sağlarken, elbette karlılığı ve kaliteyi artırıyoruz. İş dünyası profesyonel çalışmayı gerektirir, buna önem verenler daima kazançlı çıkmaktadır.