Dünya Bankası ile işbirliğimiz ülkemize neler getirecek?

Son dönemlerde ülke gündemini derinden etkileyen yerel seçimlerin ardından dokuz günlük bayram tatili de derken bir süreci geride bıraktık.

Artık tam gaz çalışmaya devam...

Elbette yine odak noktamız "ekonomi".

Enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikasının birkaç dönem daha devam etmesi, orta ve uzun vadede kalıcı çözümler sunacağı bekleniyor. Ülkemizin yaşadığı bu geçiş sürecinde toplum ve iş dünyası olarak daha çok çalışmaya, daha akılcı üretmeye, mevcut işimizi en iyi şekilde yapmaya, israftan kaçınmaya, adalete, hakkaniyete ve sisteme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.



OLUMLU SONUÇLAR VERECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonu düşürmek adına uyguladığı yöntemler, her ne kadar halk için zor olsa da önümüzdeki süreçlerde ferahlamak adına olumlu sonuçlar verecektir.

Bakanlık, ekonomik performansın artması adına girişimler ve işbirlikleri kurmaya gayret ediyor. Mesela Dünya Bankası Grubu (WBG) ile imzalanan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) gibi. Bu işbirliğinde üç kilit kalkınma stratejisi olan "üretkenlik artışı, istihdam, daha iyi kamu hizmet sunumu ve doğal afetlere karşı dirençlilik" konularına dikkat çekiliyor.

2024-2028 mali yıllarını kapsayan bu çerçeve ile ülkemize 18 milyar dolar bir kaynak sunulacak. Bu İşbirliği Çerçevesi aynı zamanda, Türkiye ile Dünya Bankası kuruluşları olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı arasında işbirliğinin devam edeceğini de gösteriyor.



ZORLUKLARDAN YENİ FIRSAT

Ülkemizde genç nüfus oranının yüksek olması ve bunun ülkemiz için müthiş bir fırsat olması, aynı zamanda potansiyeli yüksek nitelikli insan kaynağının bulunması, yüksek teknolojili üretimlere ve katma değeri yüksek iş modellerine geçilmesini, "teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir devlet olabileceğimizi" her fırsatta yazılarımda dile getiriyorum.

Aslında hiçbir engelimiz yok, yeter ki hedef koyalım. Bazı zorluklar yeni fırsatlar doğurur. İşte Dünya Bankası ile imzalanan bu çerçevede, ülkemizin yüksek gelir grubuna geçmesi adına ileri teknoloji üretime odaklanılacağının belirtilmesi ile aynı paydada buluştuğumuzu görmek sevindirici. Öte yandan bu anlaşma ile gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, kadınlar ve gençlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, istihdamın artması, kamuda dijitalleşmenin hız kazanması ve veriye dayalı sistemlerin yaygınlaşması, doğal afet bilincinin ve güvenli konutların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Baktığınızda 12. Kalkınma Planı ile eşgüdümlü ve entegreli bir düzen karşımıza çıkıyor. Bu demek ki kamu ve özel sektörün gelişim&dönüşüm için objektif, bilimsel, ehliyetli, liyakat tabanlı bir düzende ilerlemesi ve fayda temelli doğruları referans alması şart. Ülkemizin gelişmesi ve güçlenmesi adına yapılan her adım "milli mesele"dir. Bir işin ne cinsiyeti ne de siyaseti olur. Aslolan ülkemize değer katacak iş çıktıları üretmektir.



KÜRESEL ISINMA SORUNU

Bu işbirliği kapsamında, küresel iklim krizinin etkileri, risklerine karşı güvenli ve dirençli tarım politikalarının uygulanmasına dair hususlar da yer alıyor.

Maalesef küresel ısınma dünyamız için en büyük sorunların başında geliyor. Bu konuda tüm yerel yönetimlerin, devletlerin çok sıkı çalışmalar yapması gerektiği gibi, toplumsal bilincin kazandırılmasına ihtiyaç var. WBG ile yapılan işbirliğinde en güzel nokta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem bölgesinde ekonomik toparlanmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların yapılacak olması. Deprem bölgesi ülkemizin en kadim şehirleri. Hatta büyük şehirlerdeki nüfusun bu bölgelere yayılması için yeni yatırımların yapılması Organize Sanayi Bölgelerinin,Ticaret Sanayi odalarının bu bölgelerde devlet eliyle yeniliklerin artışı sağlanabilir. Ticaret Bakanlığı verileri ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'nun açıklamasında, "2024 yılı şubat ayında ihracat artışı en yüksek il yüzde 130,9'luk artışla Kahramanmaraş, yüzde 127,5'lik artış ile Hatay, yüzde 111,1'lik artış ile Osmaniye oldu" diyor.

Kendilerini tebrik ediyorum. Onca zorluğa rağmen bu büyük başarıdır.

