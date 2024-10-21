Bodrumspor evinde yenilmemeli!

Milli ara dönüşünde Bodrum FK, sahasında Çaykur Rizespor’a son dakikalarda yediği golle mağlup oldu.

Milli araya moralli giren Bodrum FK, dönüşte sahasında Çaykur Rizespor'a son dakikalarda yediği golle mağlup oldu. Bodrum FK, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşında beraberlikle bir puana razı olurken çok önemli 3 oyuncusunu kaybetti. Cenk Şen ve Gökdeniz Karadeniz'in sakatlanması, takımın önemli gol ayaklarından Seferi'nin de kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi Bodrum FK hocası İsmet Taşdemir'i oyun planında mecburi rotasyona zorladı. Bu oyuncuların yerine Ali Aytemür ile Ahmet Aslan ilk onbirde şans buldu.

TOPU RAKİBE VERDİLER

Rizespor karşında ön bölgede baskı uygulayıp geriden oyun kurup defans arkasına uzun toplarla kanatlarda Dimitrov ve Brazao ile hızlı çıkışlarla rakibini dengesiz yakalayıp sonuca gitmek istedi. Brazao ile gol fırsatı yakalasa da Rizespor kalecisi Grbic'i bir türlü geçemediler. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü Rizespor'a kaptıran İsmet Taşdemir hoca hemen müdahele ederek Fredy'yi oyundan alıp Taylan Antalyalı'yı orta alana alıp orta alana hakim olmak istedi. Fakat bugün takımlarını yalnız bırakan Gökdeniz Karadeniz ile Cenk ve Seferi'yi çok aradı.

MUHAMMED ÇOK İYİYDİ

Bence takımın en iyilerinden biri yine orta sahada Muhammed oldu. İnanın onda ne ciğer var, bütün açıkları o kapadı. hem önde hem de defansta neredeyse her yerde şunu söylemek isterim bu takıma ayağa top yapan bir ortasaha lazım. Forvet Puşcaş'ı besleyecek kimse yok. O da ileride çok uğraştı bir şeyler yapmak için ama istenilen gol bir türlü gelmedi. Bodrum FK ilerleyen dönemlerde sıkıntılar yaşamak istemiyorsa evinde puan kaybı yaşamamalı. Umarız bu puanları ligin ikinci yarısında aramaz.