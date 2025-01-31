Uzmanlar Yeni Asır’a konuştu: Yangın güvenliği önlemler bütünüdür

Yazarımız Gonca Elibol'un sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, "Yangında duman, en büyük tehlikelerden biridir. Dumanlı alanlardan emekleyerek çıkılmalıdır" dedi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı. Bunun üzerine uzmanlar yangınla ilgili alınması gereken önlemleri anlattı. İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, "Yangın güvenliği aslında önlemler bütünüdür. Yangın önlenebilir bir felakettir" dedi

Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 vatandaşımızın yaşamını yitirmesiyle toplumsal bir travmaya dönüşen olayın ardından yangın uzmanları önemli konulara değindi. Yangın güvenliği alanında kapsamlı çalışmalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde örnek uygulamaları hayata geçiriyor. İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, gazetemizin yazarı Gonca Elibol'un sorularını yanıtladı. Yeni faciaların yaşanmaması için yangın güvenliğine ilişkin bilgi ve görüşlerini paylaşan Korkmaz, "Yangınların çıkmasını engellemek için alınan önlemler bütünüdür. Yangın önlenebilir bir felakettir" ifadelerini kullandı.

Maalesef ihmaller, eğitimsizlik ve bilinçsizlik birçok ocağı söndürdü. Yangın güvenliği nedir? Ne tür önlemler alınmalıdır?

Yangın güvenliği, yangınların çıkmasını engellemek için alınan önlemler bütünüdür. Yangın önlenebilir bir felakettir. 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' kapsamındaki yapılar yönetmeliğe uygun önlemleri almak zorundadır. Bu önlemler şu şekildedir:

Yangın Alarm Sistemleri: Oteller ve endüstriyel tesisler, gelişmiş yangın alarm sistemleri ile donatılmalıdır.

Düzenli Bakım ve Denetim: Yangın söndürme sistemleri ve yangın çıkış yollarının düzenli bakımı yapılmalı, gerekli denetimler ve tatbikatlar gerçekleşmelidir.

Yangın Güvenliği Eğitimleri: Eğitimlerde yangın çıkış yolları, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve acil durum planları üzerinde durulmalıdır. Bu eğitimler, yangın anında nasıl hareket edeceklerini ve ne yapmak gerektiğini öğrenmek için pratik tatbikatlar içermelidir.

Elektrik Tesisatı Kontrolü: Yangınların büyük çoğunluğu elektrik arızalarından kaynaklanmaktadır. Elektrik tesisatlarının düzenli kontrolü ve bakımı, bu riskleri minimize eder. Kaçak akım rölesi olmalıdır.

Yanıcı Maddelerin Depolanması: Özellikle endüstriyel tesislerde, yanıcı ve patlayıcı maddelerin uygun koşullarda depolanması, bu maddelerin yakınında ateşle çalışma yasaklanmalıdır.

Yangın Söndürme Ekipmanları: Otellerin ve endüstriyel tesislerin yangın söndürme ekipmanları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yangın Çıkış Yolları: Tüm çıkış yolları düzenli olarak temizlenmeli ve bu yolların açık olmasını sağlamak için her türlü engelin kaldırılması sağlanmalıdır. Çıkış yollarındaki kapılar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEM



Binada yangın çıkması durumunda yapılması gereken nelerdir?

Öncelikle binaların yangına karşı tedbirleri alınmalı ve risk senaryoları hazırlanmalı ve tatbikat yapılmış olması büyük önem taşımaktadır. Yangın anında soğukkanlı olmak hayatta kalmak için çok önemlidir. Yangın anında en yakın çıkış yolu belirlenmelidir. Yangın çıkışlarının görünür ve erişilebilir olması gerekmektedir. Otel, ev veya endüstriyel tesislerde çıkış yolları ve acil durum ilanları dikkatlice incelenmelidir. Ayrıca dumandan uzak durmak önemlidir. Duman, yangın esnasında en büyük tehlikelerden biridir. Emekleyerek çıkılmalıdır. Acil durum ekiplerine haber verilmelidir. Acil durum telefon numaraları, bina içinde kolay ulaşılabilir olması gereklidir. Yangında görevlilerle iletişimin kesilmemesi için iletişim sistemleri kullanılmalıdır. Acil durum eğitimleri, bireylerin yangın durumunda nasıl hareket edeceklerini öğrenmelerini sağlar.

Evlerimiz için yangın güvenliği nasıl olmalıdır?

Apartmanlarda ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirleri oturanlar kontrol etmelidir. Apartman yönetimi ile bu hususa dikkat çekmelidir. Ev ve aile güvenliğini sağlamak için başta çocukların ateşe erişimi engellenmeli ve çocuklara yangın eğitimi verilmelidir. Yangın söndürme cihazları özellikle mutfakta veya ocak yakınında hazır bulundurulmalı ve tüm aile üyelerince nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Elektrik tesisatı düzenli kontrol edilmeli, eski veya hasarlı kablolar değiştirilerek aşırı yüklemelerden kaçınılmalıdır. Mutfakta yemek yaparken dikkatli davranılmalı.

Bireysel yangın eğitimi almak isteyen kişiler ne yapmalıdır?

Bireysel eğitim almak isteyen kişiler İtfaiye Dairesi Başkanlığı web sitesi üzerinden istediği eğitim türünü seçerek ve ilgili alanları doldurarak başvurusunu yapabilirler. Afet Gönüllüsü çalışmalarımız devam etmektedir. Kırsal bölgelerde dağıtımını yaptığımız yangın tankeri kullanıcılarına gönüllük çerçevesinde eğitimler vererek gönüllü sayımızı artırdık.



YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Fabrikaların bulunduğu OSB'ler için yürüttüğünüz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

İzmir İtfaiyesi, endüstri tesislerin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgelerinde yapmış olduğu protokoller ile itfaiye hizmetlerini daha etkin, verimli ve hızlı olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 2025 yılı içerisinde bu bölgelere ek olarak, Bergama Organize Sanayi Bölgesi, Tire Organize Sanayi Bölgesi ve Bağyurdu Organize Sanayi Bölgeleri ile protokol yapılma çalışmaları devam etmektedir.

Yangın Dirençli Köy Projesi ve eğitimleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

İtfaiye Dairesi Başkanlığı kırsal bölgelerde yaşayan kırılgan gruplar ile yangın tankeri ve yangın bilgisi eğitimlerini kapsayan projesine de başlamış olup projede sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ve Ege Orman Vakfı (EOV) ile Yangına Dirençli Köy Projesinin ilkini Kemalpaşa'nın Yukarıkızılca Köyü'ndeki çalışmalarını tamamladı. İkinci Yangına Dirençli Köy projesi çalışmaları Bergama ilçesinde başlatılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol ile İzmir Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezine her gün il milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen okullardan öğrenciler getiriliyor. Öğrenciler sanal gerçekliği Artırılmış Deprem Simülasyonunda Afet Bilindi eğitimlerini alıyor ve depremi deneyimleme tecrübesini yaşıyorlar.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT EDİLMELİ



Evlerimize yangın söndürme cihazı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Tüpün CE belgesi ve TSE belgesi kontrol edilmelidir. Cihazın kullanım talimatı kontrol edilmeli ve eğitim alınmalıdır. Yangın söndürme cihazları farklı yangın türlerine göre sınıflandırılır. Yangın türleri genellikle A (katı maddeler), B (sıvılar), C (gazlar), D (metaller) ve F(mutfak yağ yangını) olarak belirlenir. Yangın söndürme cihazlarının son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Ayrıca Cihazın montajı yerden 90 santım yüksekte olacak şekilde taşıma aparatına yerleştirilmelidir. Yangın tüpleri, belirli periyotlarla bakıma ihtiyaç duyar.