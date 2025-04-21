Belirsizlik dönemlerinde çalışanları motive etme yolları

2025 yılı dünya genelinde ekonomik sislerin olduğu, siyasi ve jeopolitik sorunların karmaşıklaştığı, teknolojinin daha da hızlandığı bir yıl. Teknoloji son sürat ilerlerken bir yandan hayata olumlu değişimler sağlarken diğer taraftan da sosyal ve ahlaki yapıya zarar veriyor. Özellikle sosyal medyada etik değerlere uygun olmayan çeşitli davranışların normalleştirilmesi toplumun algısını değiştirerek maalesef kişileri zehirliyor.

Bilinçli davranmak, sağduyulu olmak çok önemli. Toplumsal değişimler hayatın her alanını etkiliyor. Toplulukların etki alanı vardır.

Bu yüzden bireyler içinde bulunduğu çevreyi, işyerini, yaşadığı şehri, ülkeyi ve dünyayı etkileme gücüne sahiptir. Bu yüzden kolektif bilinçle doğru ve iyiyi model olan bir yapı kurmak, dünyadaki negatifliklere karşı bir kalkan olacak ve dönüşüme katkı sağlayacaktır.

Ancak pes etmek kaybetmeyi getirir...

GLOBAL FIRSATLAR

Çalışma hayatı da toplumsal değişimleri sağlamaktadır. Etkin ve doğru yönetim modellerinin uygulanması global fırsatları görebilmeyi, alanında öncü olabilmeyi, değişimi ve yenilikleri takip edebilmeyi getirmektedir.

Fırsatları görebilmek; doğru liderlikle, liyakate, eğitimle ve inançla mümkündür. İş dünyasında verimli bir iş ortamı için doğru sistem kurmanın yanında çalışanları tanımak verimlilik için bir anahtardır. Pek çok yönetim araştırması, mesela Harvard Business Review'da yayımlanan bir araştırmada, çalışanlarını yakından tanıyan ve gelişim odaklı yaklaşım sergileyen şirketlerde verimliliğin beklenenin üzerinde olduğunu göstermektedir.

Çalışanını tanıyan, yeteneklerini keşfeden, ilgi ve yetkinliklerine göre sorumluluk veren liderler, yüksek performanslı sonuçlar elde etmektedir.

İş dünyasında herkesin ortak amacı "iz bırakan, değer sağlayan yeniliklere imza atmak" olmalıdır. Çünkü "İnsanlar makamları ve unvanları ile anılmazlar, işe sağladığı katkı yani bıraktığı izlerle anılırlar." Zaten günümüz dünyasında liderlik bir makam değil bir geliştirme sürecidir. Yönetim kademesinde görev yapan kişilerin; mevcut işi doğru bir şekilde tamamlanması adına sadece karar vermesi değil, çalışanlarına yol gösteren, mentor olan, daha iyisini hedefleyen ve hayalleri sınırsız olan kişiler olması beklenir. Çünkü hayalleri sınırsız olan liderler, her zaman daha iyisini hedefler ve engelleri aşmak için yöntemler geliştirirler. Belirsizlik dönemlerinde çalışanlara; kurumlarına ait hissedecekleri, güven duyacakları, yeteneklerini sergileyebilecekleri alanların açılması, inisiyatif almalarının sağlanması uzun vadede şirketin performansı açısından önemlidir.

Ayrıca belirsizlik dönemlerinde çalışanlarla empati kurmak, şeffaf iletişim sağlamak, karar süreçlerine dahil etmek, kişisel gelişimi desteklemek, pozitif davranışları teşvik etmek ve ekip ruhunu güçlendirmek motivasyonu artıran ana unsurlardır. Bu dönemlerde bunlara özen gösteren liderler fark yaratırlar. Liderlik sadece bugünü yönetmek değil, yarını aydınlatmaktır.

Liderin şirketin kaptanı olduğunu düşündüğümüzde elindeki madeni cevhere dönüştürmesi, eğitimle geliştirmesi, nitelikli insan kaynağının yükselmesi, sadece kurumsal başarısı değil, ülkenin başarısı anlamına gelmektedir.

GELİŞTİRME SÜRECİ

Belki de günümüzde halen göz ardı edilen temel konu budur. Yani insan odaklı yaklaşımın, istenilen düzeye gelememesi, "nitelikli insan kaynağının kurumsal başarıyı artırdığı" bilincinin istenilen farkındalığa ulaşamamasıdır...

Gelişmiş ve büyük şirketlerin odağında "insanı" alması, beşeri sermayeye yatırım yapmasından ötürü gelişmesinin de bir kanıtıdır. Makinelere verilen önem insana verildiğinde ülkemiz daha bir sıçrama geçirecektir. Neticede makineyi üreten de insandır... Nitelik, sorumluluk bilinci, ahlak, etik anlayışı geliştirir ve kaliteyi artırır. Kalite yükseldikçe, yanlış kararlar azalır; yanlış sonuçların önü kesilir. Ancak toplumsal karamsarlık ikliminin hakim olduğu bir ortamda pozitif değişimlerin yaşanması çok zordur. Bu yüzden inançlı olmak, çok çalışmak ve Konfüçyüs'un dediği gibi "karanlığa küfredeceğine, bir mum yakmak" gerekir.