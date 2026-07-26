Güven ekonomisi

Çakmağın kıvılcımı ateşi yakar, güvensizlik ise ekonomiyi yakar.

İnsanlık tarihi boyunca para değişti, ticaret yolları değişti, üretim modelleri değişti. Bugün ise yapay zekâ ve dijital dönüşüm ekonomiyi yeniden şekillendiriyor. Ancak bütün bu değişimin içinde değişmeyen tek bir gerçek var: Güvenin olmadığı yerde yatırım büyümez, ticaret gelişmez ve kalkınma sürdürülebilir olmaz. Bana göre 21. yüzyılınen önemli ekonomik paradigması,güven ekonomisidir. Artık ülkeler;doğal kaynakları, üretim kapasiteleriya da teknolojik yatırımları kadaroluşturdukları güven ortamıyla darekabet ediyor. Çünkü sermaye, öngörülebilirliği ve istikrarı arıyor.

BİLGİ IŞIK HIZINDA YAYILIYOR

Yapay zeka bu dönüşümün en güçlü itici güçlerinden biri. Verimliliği artırıyor, üretim süreçlerini hızlandırıyor ve yeni iş modelleri oluşturuyor.

Ancak aynı teknoloji, gerçeğinden ayırt edilmesi güç deepfake videoların, sahte ses kayıtlarının, manipüle edilmiş belgelerin ve görsellerin üretilmesine de imkân tanıyor. Bir şirketin itibarı, bir yöneticinin açıklaması ya da finansal piyasaları etkileyebilecek bir bilgi dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Dijital dünyada bilgi ışık hızında yayılırken, yanlış bilgi de güveni aynı hızla aşındırıyor.



DEZENFORMASYON RİSKİ

Bugün şirketler için en büyük risklerden biri artık fabrika yangını ya da makine arızası değil; dijital itibarın zarar görmesidir. Bir sahte belge, kurgulanmış bir video veya manipüle edilmiş bir açıklama, yılların emeğiyle oluşturulan marka değerini kısa sürede zedeleyebiliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu'nda dezenformasyonun en önemli küresel riskler arasında yer alması da bunun en somut göstergelerinden biri.

Dijital ekonominin para birimi veri olabilir; ancak teminatı güvendir. Bu nedenle geçen yıl yürürlüğe giren Siber Güvenlik Kanunu, iş dünyası açısından teknik bir düzenlemenin ötesinde, dijital güven ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendirilmelidir.

Günümüzde siber güvenlik artık bir bilgi işlem konusu değil; kurumsal itibarın, rekabet gücünün ve sürdürülebilir büyümenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün ülkeler sınırlarını korudukları kadar verilerini, dijital altyapılarını ve kurumsal itibarlarını da korumak zorundadır.



GÜVEN TESADÜFİ DEĞİLDİR

Güven tesadüfen oluşan bir duygu değildir; güçlü kurumlar ve öngörülebilir kurallarla desteklenen bir ekosistemin ürünüdür. Ekonomide kalıcı başarı; hukuki öngörülebilirlik, istikrarlı politikalar, güçlü dijital güvenlik altyapısı, şeffaf veri yönetimi ve nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Yapay zekâ çağında veri doğrulama sistemleri, siber güvenlik altyapısı ve etik teknoloji standartları artık ekonomik güvenliğin ayrılmaz unsurlarıdır.

Geleceğin ekonomisini yapay zekâ hızlandıracak, güven ise yönetecektir.