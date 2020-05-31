'Ah felek zalim felek! Herkese kavun yedirdin. Bize de yaptın kelek!' Özellikle neşeli şarkıların sözlerini pek duymayız. Ne kadar acı olduklarını göz ardı ederiz. Herkese kavun yedirirken bize kelek yediren felek eşliğinde dans ederiz. Nedir felek? Kader, değil mi? Peki felek sözcüğünün bir başka anlamı yok mu? Hemen söyleyeyim, yörünge... Gezegenlerin etrafında döndüğü rotalarının da Arapça'daki ismi felektir. Peki bir gezegen normal şartlarda yörüngesinden ayrılabilir mi? Hayır. Kader ve yörüngenin anlamı aynıysa, demek ki kaderin önünde çok az bir etkimiz var. Evet, 'biz kulumuzun kaderini kendi çabasına bağlı kıldık' deniyor ama yaradanın külli iradesi başka, yaratılanın cüzi iradesi başka. Adı üstünde. Cüzi, yani küçük. Hikaye geldi şimdi aklıma... İki tüccar büyük şehire mallarını satmaya gelmişler. Satıp bitirmişler. Biri demiş ki. Benim işim bitti. Şurada cami var. Ben bir namaz kılayım. Sen de ne yapmak istersen onu yap! Beriki tamam demiş. Bir saate buluşalım. Diğer tüccar bir saat oyalanmış. Bakmış gelen giden yok. Biraz daha oyalanmış, arkadaşı yine yok. Artık dönüş saatleri de geçiyor. Karanlığa kalacaklar... Gidip caminin oraya bakmış. Arkadaşı içeride. Girmek de istememiş. Bakmış camiden çıkan biri, 'İçeride şu arkadaşım var' demiş. Birader onu bir dürtüp beni göstersene! Adam dediğini yapmış. Arkadaşı el sallamış. Hadi demiş bizimki... Gidelim artık. İçerideki arkadaşı çaresiz ellerini havaya kaldırmış. 'Bırakmıyorlar.' Bu şaşırmış. İçeride arkadaşından başka kimse yok... 'Kim bırakmıyor be!' demiş. Cevap gecikmemiş. 'Seni içeri salmayanlar. Beni de dışarı bırakmıyorlar.' Kader var, irade var ama bir de nasip diye bir şey var değil mi? Nasibinizde yoksa, ne yapsanız olmaz. Nasipte varsa, ne yapmasanız olur.

KOMPLO TEORİSİ NASIL KURULUR?

Şükür ki milletimiz komplo teorisi kurmayı öğrendi. Severim komplo teorisi kurmayı... Aklı çalıştırır. Yalnız kurduğum teorileri sadece kendi arkadaş çevremle paylaşırım sadece... Kamuya açık yayın yapmam. Neden mi ? Aklıma güvenmediğinden değil. Çapımı bildiğimden. Büyük üst akıl lafları edip okumalar yapabilmek, büyük resmî görmek için sizde dron gözü olmalı. Tonla bilgiye sahip olmalısınız.

Bu yoksa, benim gibi bu konularda susmalısınız. Sorumluluğu büyük çünkü. Sadece hukuki sorumluluğu değil, manevi sorumluluğu diyorum.

Vebale girersiniz diyorum. Hop kime diyorum?

Yani mahalle kahvesinde oturup kahve ağzıyla komplo teorisi kurulmaz. Bir ajan ya da profesör gibi bileceksin, ondan sonra konuşacaksın.

Komplo teorisi nasıl kurulur? Bir olayın bakılmamış açılarına bakarsın.

Bu olayda kim mağdur gibi görülürse görülsün, olaydan sonuçta kim nemalanacak, ona bakarsın.

Neden? Sorusunun yanıtını ararsın.

Hiiiç öyle işte diye bir yanıt olmaz.

Komployu kurup sonra ona gerekçe uydurulmaz. Kanıtların toplamından bir komplo inşa edilir.

Sonra erken kalkan takipçi kasmak için komplo kurar. Herkes öteki olarak gördüğünü şeytanlaştırır. İnternette en popüler mecralardan biri iş dünyası için linkedin ya, komplo dünyası için bu yerin adı linkedin değil linçedin olmalı. Haydi hayırlı linçler!