Yeni yerli Netflix dizimiz, Aşk 101.

Liseli olmak için yaşlı görünen (!) genç bir oyuncu kadrosuyla çekilmiş. Şimdi birileri de çıkıp, 'Ne var yani Hababam Sınıfı oyuncuları da kazık kadardı' diyecektir ama orada mantığı sağlamdı. Hababam'ın haylaz öğrencileri, yıllardır liseden mezun olamayan tipler olduğu için iri (!) olmaları normaldi.

Ancak burada pek öyle bir durum yok. Kadrosu, dizilerden tanıdığımız popüler genç oyunculardan oluşuyor.

Kahramanlarımız haylaz sözcüğünün tanımlamasından çok ötedeler.

Yani öyle hababam naifliği yok. Biri baştan çıkarıcı (öğretmenlerini bile), biri alkolik (okulu yakacak derecede), biri kumarbaz (okula hakim olacak derecede), öbürü kavgacı (öğretmen dövecek ölçüde) ama özünde çok iyi (!), sadece sevgiye aç, aileleri tarafından ihmal edilmiş çocuklarımız...



İTİCİ OKUL MÜDÜRÜ

Burada onları atmak isteyen de (anti Münir Özkul) itici bir okul müdürü var. Müdürü öyle itici çizmişler ki insan ister istemez öğrencinin tarafına geçiyor. Bir de müdürün öğrencileri atmasını engelleyen idealist bayan öğretmen karakteri var ki tayini çıkmış.

Bu yüzden çocuklar, okula yeni gelen ters mi ters basketbol hocası (Kaan Urgancıoğlu) ile öğretmenlerinin arasını yapıp İstanbul'da kalmasını sağlamaya çalışıyor. Aslında olmayacak bir konusu var dizinin ama oyunculuk başarısı ve temposu, bu önemli sorunu görmezden gelmenize yol açıyor. Yani dizinin matematiği iyi, mantığı zayıf. Efsane dizi 'Ufak Tefek Cinayetler'in popüler senaristi Meriç Acemi, 40 dakikalık bölümlerde alıştığımız performansı gösterememiş. Karakterlerin dönüşümü için yazara çok zaman kalmamış.

Ne de olsa bu 2.5 saatlik süresi olan bir yapım değil.



MANTIK HATASI VAR

Anlayamadığım pek çok mantık hatası var. En önemlisi öğrencilerin tutumu üzerine... Bu haydut öğrenciler bugün var olsa da özel okullarda belki... Devlet okulunda böyle öğrenciyi kimse tutmaz. Dizinin 90'lı yıllarda bir devlet okulunda geçtiği düşünülürse öğrencilerin bu tavır ve söylemlerini açıklamak (Hocaya 'ne ayaksın' demek bu tavırların en hafifi) mümkün olmuyor. Sondaki mesajlar ve kullanılan dil de genç insan için pek iyi bir örnek oluşturmuyor.



SANSI HAKEDİYOR

Kaan Urgancıoğlu, -neredeyse kendisi için yazılmış gibi duran- atarlı ama aslında tutkulu, serseri öğretmen rolünde ışıldıyor ama biz asla onun geçmişi hakkında bir şey öğrenemiyoruz bu yüzden karakter çok iyi oynansa da senaryo zaafı nedeniyle hoca tek boyutlu kalıyor. Genelde oyunculuklar başarılı. Tempo çok iyi.

Bir an dahi sıkmıyor. Müzik seçimleri çok başarılı. Mesajlarını ve mantık hatalarını göz ardı edersek Aşk 101, bir solukta bitirebileceğiniz dizilerden...

İkinci sezonunu merak eder miyim? Hayır. Çıkarsa izler miyim? İlk bölümüne şans vereceğim kesin.

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