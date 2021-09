Dün tanıştığım bir aileye hayran oldum. Zengin bir aile ama 8 yaşındaki oğullarının yaşıtları gibi iPad bağımlısı olarak yaşamasını istemedikleri ve hayatı öğrenmesi için onu yaz için bir pazarcının yanına çırak olarak sokmuşlar. Yaşıtları partide gezerken o pazarcı esnafı arasında pişiyor. Babamın zamanında çocuğu çırak vermek sıradan bir eğitim yöntemiyken bugün bu çok sıra dışı ve cesur bir düşünce. Kimselerin düşüncesine bakmayan, 'el alem ne der' demeyen bir düşünce... Yaşıtları arasında belki küçümsenmesini, arkadaşlarının aile olarak onlara dudak bükmesini göze almışlar. Hayat dediğin şey zaten göze almak değil mi? Hayatın gözdesi olmak ancak göze almakla mümkün... Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsın Bir gün rezil olma ihtimalini göze almadan şöhret olamazsın. Kaybetme gerçeğiyle her an yüz yüze gelmeden çok para kazanamazsın. Ömür boyu bağlı kalmayı göze almadan çocuk yapamazsın. Yapmamalısın da... Boşuna ağlamayalım. Kazanamadıklarımız, kaybetmeyi göze alamadıklarımız yüzündendir. Zira hayat dengedir. Peşin vermeyene vadesi geldiğinde ödeme yapmaz. Her kaybeden kazanacak diye bir şey yok ama büyük kazananlar, hep vaktiyle kaybedenlerdir.

ABORJİN DUASI

Pek çok paylaşımımda dualitenin yani evrendeki zıtlıkların nedenini ve güzelliğini anlatmaya çalışıyorum. Nasıl ki bilgisayar programı en basitinden sıfırlar ve birlerden oluşuyorsa hayat da böyle. Sıfırlar olmadan birlerin pek bir değeri yok. Aslında birin değerini sıfırın sağda mı solda mı olduğu belirliyor. Hem sıfır hem bir kodu olmadan nasıl ki bir program yapılamazsa hayat da öyle... İşte yine zıtlıkların değerini anlatan bit metin. Bir arkadaşımın paylaştığı harika aborijin duası bugünkü paylaşımımız olsun. Seni ayakta tutmaya yetecek kadar güzelliklerle dolu bir yaşam sürmeni diliyorum. Aydınlık bir bakış açısına sahip olmana yetecek kadar güneş diliyorum. Güneşi daha çok sevmene yetecek kadar yağmur diliyorum. Ruhunu canlı tutmaya yetecek kadar mutluluk diliyorum. Yaşamdaki en küçük zevklerin dahi farkına varmana yetecek kadar acı diliyorum. İsteklerini tatmin etmeye yetecek kadar kazanç diliyorum. Sahip olduğun her şeyi takdir etmene yetecek kadar kayıp diliyorum. Son ELVEDAYI atlatmana yetecek kadar MERHABA diliyorum.

