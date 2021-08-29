Çeşme'de üç gece geçireceğiniz düşüncesiyle üç farklı öneri...

YELKEN BEACH RESTORAN

Boyalık plajının meşhur Merkeztur sitesinin önünde hem plaj hem de kafe hizmeti veren bir tesis bu. Ben özellikle gece öneriyorum. Öneriyorum da her gece değil... Bilen bilir, her mekanın ideal bir zamanı vardır. Boyalık koyu da nadiren rüzgarlı olmaz. Önceden denizin göl gibi olduğu bir gece belirleyin. Rezervasyonunuzu o gece için yapın. Güneş batmadan hemen önce gelip bu muhteşem günbatımının tadını çıkarın. Güneş battıktan sonra da siparişinizi verin. Bir site restoranı deyip geçmeyin, Yelken Beach, hiçbir bakımdan marka olmuş balıkçıları aratmaz. Mezeleri son derece lezzetlidir. Özellikle orada yediğim yumuşaklıktaki ahtapotu pek az yerde yedim. Hele bir de Türk Sanat Müziği çalıyorlarsa keyfine doyum olmaz. Fiyatlar mı? Ne ucuz ne pahalı, makul.

CHERIE

Alaçatı ağaçlı yoldan sörf plajlarına gittiğinizi düşünün. Dört yol ağzına gelmeden önce sağda neon tabelasını fark edeceksiniz. Ozan Balaban'ın yeni işletmesi olan Cherie, Alaçatı bölgesinde olmak ama Alaçatı kalabalığına girmemek, aracını rahatça park etmek isteyenler için bulunmaz mekan. Personelini Alsancak mekanlarından tanıyacaksınız. Eh, Alaçatı'da İzmirli bir işletme bulmak bugünlerde çölde mesire yeri bulmak gibi. Bu etkiyi siz de hissediyorsunuz. Restoran olarak hizmet veren mekan, 23.00 itibarıyla club havasına dönüyor. Bazı geceler özel DJ'lere de ev sahipliği yapıyor. Aynı mekanda hem yiyelim hem de ikinci bir yere gitme telaşı yaşamayalım diyenler için ideal. Yemeğini olağanüstü bulmasam da hizmeti ve ortamını çok sevdim. Bir küçük uyarı! Bu mekana özellikle İzmirli ve kırk yaşını aşmış müşteri rağbet ediyor. Nüfus kağıdı eskimeye başlamış gençler için çok keyifli bir nostalji hissi yaşatıyor. Eski Çardak gecelerini özleyenler için...

MELANJ

Alaçatı'nın sonunda, Zigana otelin yanındaki bölge çok farklı tesislere ev sahipliği yapıyor. Burası resmen bir eğlence adası olmuş. Hal böyle olunca tabii bu bölgede sık sık yaralama olayları da vuku buluyor. Zaten bir mekanın kapısında bolca bodyguard varsa ve mekanda canlı müzik yapılıyorsa bu riske hazır olmalısınız. Melanj da bu bölgede yer alıyor. Benim gittiğim gece dikkate alınırsa son derece dikkatli bir işletme. Mekan çok şık ve ferah. Melanj, daha girişte sizi güzel karşılıyor. Fiyatları biraz yüksek ama hizmet olarak karşılığı var. Fiks menülü mekanlarda bulamayacağınız meze lezzeti burada fazlasıyla mevcut. Mert Davran'nın sahnesi iyi. Hem yemek yeyip hem dans edebiliyorsunuz. Ayrıca, müşterileri nazara karşı tütsülemek gibi esprili animasyonları var. Personeli güler yüzlü. Çıkarken babamın sözünü anımsadım: "İnsan ne yediğini unutur ama nasıl karşılandığını ve uğurlandığını asla unutmazmış."