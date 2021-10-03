Ata Çeşme-Çeşme: Çeşme merkezi (yani kasaba içinde), denizden bir sokak ötede ve Çeşme Marina'ya yürüyüş mesafesinde yepyeni bir butik otel. Sadece 10 odası var. Mülk sahibi Belgin Akpınar, sabah kahvaltısında karşılaşabileceğiniz gülen yüz olacak.

Reçelleri taze olarak o yapıyor. Oğlu Koray'dan Çeşme hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Bu aile işletmesi, beş yıldızlı otel rahatlığındaki yataklarıyla Çeşme içinde, Alaçatı oteli hizmeti sunuyor. Üstelik Alaçatı'nın yarı fiyatına...

Rooms Smart Luxury-Çeşme: Çeşme'nin (rüzgar esmediğinde) en iyi sahillerinden biridir Boyalık. Bu koyun en bilinen plajlarından olan Rooms Beach'in küçük otel işletmesi, küçücük ama derli toplu odalara sahip. Deniz manzaralı bu odaların fiyatı, odanın büyüklüğüne göre pahalı gelebilir ama deniz kenarında otel bulmanın çok zor olduğu Çeşme'de alternatifi az olduğu için katlanılabilir. Üstelik oda fiyatı içinde Rooms Beach'den ücretsiz faydalanmak olunca fiyatlar daha da anlaşılır oluyor.

D Resort Murat Reis-Ayvalık: Ayvalık Sarmısaklı plajına yakın bir D grubu oteli.

Eski Murat Reis oteli restore edilerek açılmış. Otel, sade ama lüks yapısıyla kendi grubunun özelliklerini taşıyor.

Özellikle beyaz kumlu plajı ve geniş şezlong/ localarıyla...Yine de ilginç şekilde denizinin yakındaki bir dereden mil taşıdığı için suyunun bulanık ve kahverengi olduğunu söylemeliyim. Manzara için muhteşem ama deniz keyfi için garip bir sahil. Özellikle plaj kenarında ısmarlayacağınız yiyeceklerden memnun kalacaksınız.

Bununla beraber akşam yemeği için Cunda'ya inmek daha eğlenceli bir seçenek olarak göze çarpıyor.

La Blanche Island-Bodrum: Bodrum Güvercinlik koyunu, büyük yangından daha da iyi hatırlayacaksınız. Yangının teğete geçtiği iki otel vardı: Lujo Ve Titanik. İşte o bölgeden bahsediyoruz.

Bu koyun ucunda -nerdeyse adı gibi bir adada- yer alan La Blanche ısland, üç otel arasında en eskisi. Hoş, bunu devlet misafirhanesine benzer mimarisine bakarak da anlayabilirsiniz. Son derece geniş bir alana kurulan otel, Eylül sonunda bile Rus turistle doluydu.

Açık büfesi ucuz ve başarısız olan otelin fiyatının bu mevsimde bile 2400 lirayı bulması sizi şaşırtabilir, şaşırtmasın.

Bu bölgedeki rakiplerinin yanına bile yaklaşmayan bir fiyat bu. Sözgelimi otel, komşusu olduğu (ve manzarasının büyük bir bölümünü kaplayan ) Lujo otelin yarı parasına aynı nefis sahili kullanmanızı sağlıyor ki bu da La Blanche Island'ın (bırakın herşey dahil olmasını) oda kahvaltı şeklinde hizmet verse bile bu fiyata satılabileceğini gösteriyor. Bodrum bölgesinde rüzgarlı bir günde dahi sakin bir plaj tatili yapıp Marmaris bölgesinde hissetmek isteyenlere öneririm.