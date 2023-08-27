Küçük resim büyük resim

Komşunun tavuğu komşuya kazdır çünkü komşuya göre elindeki azdır. Komşu, komşunun tavuğunu olduğundan büyük, besili görür. O tavuğa sahip olmanın maliyetini değil, yetişmiş tavuğun görüntüsüyle büyülenmiştir bir kere.

Oysa şeyler, nadiren dışarıdan göründükleri kadar iyi ya da güzel olurlar. Evren, kendi dengesi ve zıtlıkları içinde sunar bazı şeyleri. Hepsinin kendine göre bir maliyeti, ödenecek bedeli vardır.

AYNI LEZZETE SAHİP Mİ?

Örneğin bir karşı cins görür, beğenirsin.

Keşke onunla birlikte olabilsem, dersin ve bunun için çaba gösterirsin. Sonunda belki de elde edersin. Edersin etmesine de acaba elde ettiğin şeyle istediğin şey aynı mıdır? Bir iki gün, bir iki hafta, ya da bir iki aylık bir ilişki yaşamakla uzun dönemli, belki de bir ömre yayılan ilişki aynı lezzette midir? Ya da aynı maliyete mi sahiptir?

Bir insanda kısa sürede göreceğin defolarla uzun dönemde görebileceklerin aynı oranda mı katlanılabilir olur? Kısa dönemde sana cazip görünen şeyleri, adrenalinin de etkisiyle güç yetirebileceğin şeyleri her gün kaldırabilecek misin? Uzun dönemde önemli olan heyecan değil istikrar olacaktır. İstikrar ne demektir?

Sürdürülebilirlik. Aynı heyecanı, aynı ilgiyi, aynı masrafı, aynı fiziksel ya da ruhsal gücü yaşama yayabilmek.... Bu ne kadar mümkündür? Onu hesaba katmak gerek.

Zira (örneğin aşırı ilgi hatta biraz kıskançlık gibi) ilişkinin başında bize cazip gelebilen şeyler, genellikle ilişkinin sonunda ayrılma gerekçesi olarak karşımıza çıkar.

Hayat, bir uzun tatil değildir. Tatil yerinde başlanılan ilişki gibi, bir tür yaz aşkı gibi yaşanamaz tamamı. Sorumluluk evresine girildiğinde, haz evresindeki hercai tutumlar işe yaramaz, hatta itici olabilecektir. Bu yüzden sürdürülebilirlik için iki kişinin genel şartlarının uyumu gözetilirse daha akıllıca yapılmış olur. Örneğin ailelerin benzerliği bu yüzden önemlidir. Tamamen romantizme, heyecana dayanan ilişkilerin çoğu, zoru görünce ardına bakmadan kaçar.

Bu tür ilişkiler, internette gördüğümüz bazı küçük resimler gibidir. Çözünürlüğü düşük olduklarından küçükken çok güzel görünürler. Ancak onları büyüttüğünüzde resim bulanıklaşır. Onlar, 'o kadarcıkken ' güzeldirler. Bazı ilişkiler de öyle. Süreyi büyütmek, resmi büyütmek gibidir. Kendi kendine dağılıp gittiklerini göreceksiniz.

SARMAŞIĞIN SÖZÜ

Sarmaşık demiş ki: 'Önce popoma bir yer edeyim, sonra sana neler edeyim...! Başta güçsüz olan bazı şeyler, güçlendikçe sizi tamamen sarıp hareketsiz bırakabilir. Sizinle ilişkiye girmek için çok çaba harcayan bazıları da başta size çok cazip görünürse de tehlikelidir, dikkatli olun! Bu kişi, başta yaptığı yatırımın karşılığını önünde sonunda mutlaka isteyecektir. Böyle kişilerde formül çok nettir: Seni elde edene dek senin için yapmayacağı yok. Seni elde ettikten sonra da sana yapmayacağı yok!