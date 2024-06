Ne tür bir insansınız?

İnsanları enerji seviyelerini düşünerek ikiye ayırırım; batarya insanlar ve regülatör insanlar... Enerjisi çok yüksek insanlar vardır hani; odaya girdiklerinde hemen fark edilir ve adeta çevrelerine bir güneş gibi enerji yayarlar. İşte bunlara batarya insanlar diyorum. Enerjinizi yükselttikleri için her partinin baş konuğudurlar ve işlerinde yükselme hızları yetenek ve kapasitelerinin üzerindedir. Bu yüzden şaşırır ve belki de onları biraz kıskanırsınız.

Batarya insanlar grup insanıdır. Birebir buluşmada enerjileri bir süre sonra sizi yorabilir. Zira güneş ısıtır ama radyasyon da verir.

İkinci grup insan, birebir görüşmek isteyeceğiniz türdendir. Onlara da regülatör diyorum. Yüksek olmayan bir enerjileri, dingin auraları vardır. Bu insanlar size enerji değilse de huzur verir. Empati yeteneği yüksek, egoları düşük olup bu özellikleri ile çok iyi bir dinleyici, dost olurlar. Belki bir ortamda hemen dikkati çekmezler, odanın en popüler insanı olmazlar ama başkalarının yüksek enerjilerini birer regülatör gibi dengeler, onları huzura kavuştururlar.

Normalde çok da popüler olmayan bu grup, ortamda bir tartışma, kavga olduğunda soğukkanlı, arabulucu yönleriyle dikkat çekerler.

Ya siz, batarya mısınız, regülatör mü?

HAYATTA HER ŞEY GEÇER

Sıkıntılı anlarda, hayatın zor dönemeçlerinden birinde herkes gibi sen de bir büyüğüne danışırsın. Bu büyük yaşça ya da senden deneyimce büyük bir yakının olabilir. Seni dikkatle dinler, başını sallar, bilgece gülümser.

Verilecek bir aklı, mantıklı bir çözümü yoksa, kendisinin de aynı yollardan geçtiğini anlatan bir klişe terapi repliği söyler finalde: 'Hayatta geçmeyen yok.

Her şey geçiyor.' Sonra bir suskunluk olur, söz tartışmasız bir doğruluktadır çünkü. Zamanla haklı olduğunu sen de anlarsın. İzi kalsa da yaran kapanmıştır.

Yalnız şunu da anlarsın: Bu bilge dost doğru söylemiş de eksik söylemiştir. Şu hayatta her şey geçer.

Geçer de...

Önce bir içinden geçer, sonra geçer