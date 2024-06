Herkesin diyet peşinde koştuğu ve -kafasına göre kural koyduğubir çağda, ben sosyal medyada 'keyfime göre' diyet bulmuşum... Okuyucumla da paylaşmaz mıyım? Bir şey yerken sizi kimse görmezse, yediğinizin kalorisi sayılmaz.



* Diyet içecekle beraber baklava veya tatli yerseniz, yediğiniz tatlıdan aldığınız kaloriler,diyet içecek tarafından geçersiz sayılır.

* Birisiyle yemek yerken, ondan daha çok yemezseniz, yedikleriniz sayılmaz.

* Tıbbi amaçlı alınan gıdalarda kalori mevcut değildir. Örnek sıcak, sütlü kakao, tereyağlı tel şehriye çorbası, suda eriyen şekerli ilaçlar.

* Sinemada film veya televizyon seyrederken yenilen yiyecek (örnek: meyva, kuruyemiş, patates cipsi, çikolata, her tür içecek ve sandviç vs.) eğlence aktivitesini kapsadiığından ve sadece yemekle alakalı olmadığından kalorileri sayılmaz.

* Kırık bisküvi ve parçalanmış çikolata, simit, poğaça vs. gibi gıdalarda kalori yoktur. Kırma, parçalama ve koparma işlemleri kalori kaybına sebep olur.

*Anneler için; çocuğunuzun artığı yiyecek ve mamaların kalorileri yoktur.

Ayrıca çocuğunuzun tabağının kenarına ayırdığı pasta kreması vb. yağ yoğunluklu yiyeceklerin de kalorileri geçersizleşir.

Bu kural babalar için geçerli değildir.

* Bir şey hazırlarken kaşık, çatal, bıçak ve kepçeden valanan gıdaların kalorisi sayılmaz.

- Puding hazırlarken bıçaktan yalanan krema, ekmeğe sürerken yalanan bal, sebzeli köfte kızartırken çatala batılı kalıp yenilen köfte gibi.

- Yolluk olarak yanınıza aldığınız gofret, börek vb.yiyeceklerin, otobüs molalarında yenilen yemeklerin kalorisi yoktur.

*Tencerede "Bir kere daha ısıtmalık olmayıp"artan yemeklerin kalorisi yoktur.

Afiyetle taksim edilip bitirilebilinir.

* Karnınız tokken gözünüzün kalmasından yediğiniz yemeklerin kalorisi geçersizdir.

Çünkü onları gözleriniz hazmeder.

* Aynı renge sahip gıdalar, aynı kaloridedir.

Örnek karnabahar ile beyaz çikolata, haşlanmış ıspanakla, antep fıstığı ezmesi gibi. (Çikolata "JOKER RENK" sayılıp diğer tüm gıdalar ile yer değiştirebilir.)

