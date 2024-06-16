‘Dostluk Kazansın’ın geliri Otizm Derneği'ne

Farklı meslek dallarından 26 kişinin bir araya gelerek yazdığı Dostluk Kazansın adlı roman önümüzdeki günlerde çıkacak. Yazar ve yönetmen Gökmen Küçüktaşdemir tarafından kurulan Herkes Biraz Yazar ekibinin oluşturduğu kitabın geliri KEDİ Otizm Derneği'ne bağışlanacak.

YARIM KALAN MAÇ

Önceki akşam düzenlenen etkinlikte yazılan roman tanıtılırken KEDİ (Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihdam) Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen yaptıkları çalışmalar hakkında yazarları ve davetlileri bilgilendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Kültür Fonu tarafından de desteklenen kitabın tanıtımında hayatından ilham alınan İzmir Karşıyaka Belediyesi çalışanlarından Feruz Bozaslan da yer aldı. Romanda, Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 yılında dostluk için düzenlenen ancak yarım kalan bir maçın tamamlanması için çaba harcayan Feruz Bozaslan'ın FAİR PLAY ödülü alması ve Anadolu'da futbolun başladığı süreç sürükleyici bir dille anlatıyor. Kitapta, bu iki ülkede; doğdukları yerlerden koparılan insanların, oğullarını, eşlerini kaybeden kadınların, annelerini ve babalarını toprağa veren çocukların, savaşa sürüklenen milletlerin ortak acısı dillendiriliyor. Yazar Gökmen Küçüktaşdemir "Dostluk Kazansın" romanı yayımlandıktan sonra KEDİ Otizm Derneği ile ortak bir imza günü düzenleneceğini ve elde edilecek gelirin derneğe bağışlanacağını ifade etti. Küçüktaşdemir, "İlerleyen günlerden kitapta geçen şarkılardan bir de konser düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun için Bi Dünya Müzik Kadın Korosu şefi Nevin Apaydın, şarkı düzenlemelerini yapmaya başladı bile. Ve belki bir sürpriz konser de Eylül ayı sonunda Yunan sanatçıların katılımı ile gerçekleşebilir" dedi.

25 YAZAR ILE

Roman, aşağıda ismi geçen farklı mesleklere sahip değerli isimler tarafından savaşın olmadığı bir dünya temennisi ile kaleme alındı... Ali Ilgaz Limoncu, Aslı Şanlı, Ayşe Canan Yazıcı, Birgen Engin, Bahar Bilge, Begüm Gurgan, Eda Öztürk, Elvan Karanfil, Eylem Aslan, Fadime Kaya, Gözde Çayhan, Hakan Asılkefeli, Işıl Çağlar, İbrahim Avcı, Nazlı Kayı, Orhan Çatma, Oytun Cebeci, Önder Şengül, Özlem Cinleti, Sevgi Aksu, Sinem Yiğit, Şafak Sipahi, Yelda Tekin, Yeliz Ünal ve Zeki Hozer. Ayrıca eserin tarihsel bölümlerinde Bedri Cumhur Doğu'dan danışmanlık alınmış, proje safhasında Semin Özge Gül'ün desteğine başvurulmuştur.