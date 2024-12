Yurt dışına uçuş rehberi

Yurt dışına çıkman için yapman gereken pek çok şey var. Parayı biriktirdiğini işten izin de aldığını var sayıyorum. Sırada vize aşaması var. Maaş bordrosu, nüfus kopyası, banka kayıtları, üzerinize ne var ne yok bilgisi, validenin kızlık soyadı vs...Hepsini buldun buluşturdun, elçilikten randevu da aldın diyelim. Vize mülakatını da geçecek kadar iyi intiba veren bir insan olduğunu da düşünüyoruz. Oh! Alın vizeyi. İş bitti mi? Nerdeee, daha yeni başlıyoruz. Gideceğin yere uçmak için önceden ucuz bilet bulma uygulaması ile bilet de araman lazım. Biletle ilgili açıklamaları iyi okumalısın. Özellikle aktarmalı uçuşlarda bağlantı uçuşunu sistem bazen çok kısa aralıkla veriyor. Oraya bir de uyarı koyuyorlar: 'Yolcu sorumluluğunda uçuş' Bu şu demek: İkinci uçuşu muhtemelen kaçıracaksın ve biz sana geri ödeme yapmayacağız!' Aman diyeyim! Şimdi havayolu şirketleri senin etinden sütünden yününden daha iyi verim alabilmek için internet uygulamalarını iyice karmaşık hale getirdi. Teknoloji kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Her üründe 'paket' kavramı var. Hesapta paket iyi bir şey. Öyle ya, herkese, her keseye, değil mi? Yok anam babam, yok. Eski güzel günlerde tek bir ürün, tek bir fiyat vardı. Uçak biletine mi para verdin? Bunun bagajı, ikramı içinde olurdu. Önce ikramı yavaş yavaş kaldırdılar. (Bunu da fiyatları makulleştirme adı altında yaptılar.) Şimdi gözü bagajımıza diktiler. Önce bagaj paralı oldu, sonra kabin bagajı. Şimdi yurt dışı uçuşlarda el çantası seçeneği(!) var. Ha diyebilirsiniz ki, öyle seyahat edenler yok mu? Var tabii. Var ama çok azınlıkta olan bir şeyi ucuz diğerlerini çok pahalı yaparsanız karı kime? Ha bu arada o 'light' uçuş paketi de ucuz değil haa. O belki normal fiyata. O da 'belki'...



'OTUR EVİNDE BE YAV'

Daha ne oyunlar? Check in'i alanda yaparsanız ekstra para. Yok evde yaparsanız ücretsiz ama bu sefer de otomatik olarak (kimsenin istemediği) o orta koltuğu satıyor. (Uçakta orta koltuk ile tepsi böreğindeki kenar ölümüne yarışır. İkisini de kimse istemez.) Cam kenarı, koridor ya da acil çıkış parayla... Yeni bir konu... Yurt dışı çıkışlarda size ortalama üç paket sunuluyor. Bagaj ağırlığını ikramı anladık da uzun uçuşlar için uçak içi eğlenceyi de (sinema,oyun vs. ) ücretli yapmış paşam... Eziyet bitti mi? Bitmediii! Bileti de almaya muvaffak olduğunu var sayıyorum. Havalimanına geldin. Güvenlikten donuna kadar soyunmadan da geçtin diyelim hadi...Bu kez de bagaj sıkıntısı başlıyor. Havayolu şirketleri otomasyona geçerek karlarını maksimize ederken sizi de çırak çıkarıyor. Pek çok kontürde görevli bulunmuyor. Bagajınızı ölçüp tartıp uçağa yollamak artık sizin sorumluluğunuzda. Sık uçan genç ve teknolojiyle arası çok iyi bir yolcu değilseniz muhtemelen panikleyecek ve alanda kafası kopuk tavuk gibi koşturmaya başlayacaksınız. Bu bakımdan özellikle yurt dışı uçuşlarda hayli erken alana gelin. Murphy kanunlarını unutmayın! Daracık koltuklarda uzun uçuşlarda anatominizi bozmayı dertten saymayıp bitiriyorum. Şimdi bunca para, çalışma, araştırma, bilmece çözme, hamallık sonunda o bir haftalık tatile değir mi diye düşünebiliriz. Bu kadar hazırlık ve emekle çocuğunuzu yurt dışında okutmayı tercih edebilirsiniz. Ne işin var yurt dışında? Otur evinde be yav!