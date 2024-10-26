Kanun namına Nükhet Duru

Bu hafta Adnan Saygun konser salonu nefis bir etkinliğe şahit oldu. Ben ilk kez kapıda oluşna uzun kuyruklar gördüm. Nezaketi ve vefası ile her zaman sevgi ve saygımı kazanan -eski program konuklarımdankanun sanatçısı Ahmet Baran, yeni etkinliğine davet etmişti beni. Kanun gibi klasik ve ağırbaşlı bir enstrümanı adeta yeniden doğuran Baran, -sadece bilmeyenler için yazıyorum- kraliçe dahil pek çok önemli kişinin huzurunda kanununu konuşturmuş bir sanatçı. Bizi yurt dışında başarıyla temsil ettiği sayısız organizasyonun yanı sıra, renkli ve dost canlısı kişiliği ile de tanınıyor. Eşlikçi bir enstrüman olan kanun, belki de ilk kez bir solo enstrümana dönüşüyor.

Bu yüzden de Baran, "kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak" esprisini sahnede yapmayı her zaman hak ediyor.

Ve bütün organizasyonları kapalı gişe sahneleniyor. Ancak bu kez durum biraz farklıydı. Ahmet Baran, yanında dev bir isimle sahneye çıktı. Bu gece, adeta gelenekle geleceğin buluşması oldu ve harika oldu.

Yıllar önce Altın Güvercin Şarkı Yarışmasını sunarken tanıdım onu.

Sunumunu yapmadan önce yanıma gelip o kadife sesiyle seslendi. "Beni sen mi sunacaksın bakayım?" Evet deyince, cilveli edasıyla "Nasıl sunacaksın?

Neler diyeceksin? Hadi önce bir bana söylesene" dedi. Ben de muzip bir gülüşle "sahnede dinlersiniz." diye cevap verdim. Anonsum şöyleydi.



TAKLİTLER VE ESPRİLER

"İşimiz gereği önemli isimleri sahnede ağırlar ve onların güzel özelliklerini allayıp pullayarak daha da hoş gösteririz.

İşimiz bu, sunuculuk. Ama şimdi öyle bir ismi davet edeceğim ki ne desem önceden biliyor olacaksınız. Bu yüzden hayatımın en ekonomik, en çabasız sunumu olacak. Hanımlar beyler, Nükhet Duru sizlerle!" Nükhet Duru, 50. Sanat yılını, 70 yaşının tüm olgun güzelliğiyle Ahmet Baran'ın sahnesinde kutladı. Çok şık beyaz kostümü ve bitmeyen enerjisi ile sahnede yaşına meydan okuyan danslar sergiledi. Klasik parçalarını seyirci ile birlikte okudu. Taklitleri ve esprileri ile coşturdu. Sahneyi öylesine doldurdu ki şarkı okumasa dahi fark etmeyecekti. Sahne için doğmuş bir insandı ve neden başka Nükhet Duru'lar çıkmaz sorusunun yanıtını verdi adeta.

Baran'ın kanunu ile 'aşkın Kanunu'nu (!) yeniden yazdı. Sevgili Ahmet'in beden dilini, sahne kullanımını çok beğenirim zaten. Nükhet Duru ile de sahneye çok yakıştılar ve adeta bir bedenin iki uzvu gibi uyumla hareket ettiler ve bu geceyi ölümsüz kıldılar. Bizleri bu geceden geçmişe ışınladılar. Zaman zaman güldürdüler, bazen de gözlerimizi doldurdular.

Ahmet Baran'ı kutluyor ve bizlere böyle nice geceler yaşatmasını diliyorum.

Ahmetler ve Nükhetler hep olsunlar ve artarak dünyamızı güzelleştirsinler.

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