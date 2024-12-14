Anla anlayabilirsen

Şunu anlayamıyorum; biz sosyal medya öncesinde de mi Türkçe yazımı konusunda bu derece kötüydük (de biz farkında değildik çünkü yakınlarımız haricinde kimseyle yazışmıyor, daha çok konuşuyorduk) yoksa son yıllarda eğitim kalitemiz mi düştü? Daha ilkokulda öğrenmemiz gereken bazı kelimeleri bile yanlış mı yazageldik bu yaşa? Tanıdığım bazı öğretmen(!)lerin bile noktalama işareti kullanmadığını ("Amaan ne kasıcam? Burası sosyal medya!") öğrenip bunu sindirebilmek hayli güç olmuştu benim için. Bağlaçların birleşik yazılmaları gereken yerde ayrı, ayrı yazılmaları gereken yerde birleşik yazılması faciasına da zor alıştım. Gerçi bir alıştıkça daha fenaları geldi.



'VİDO, İYRENÇ...'

Örneğin: Bendeki kitap (Bende olan kitap) ile Bende ki konuşuyorum (Bende olduğu için konuşuyorum)

"Paramı ver" demek istiyor, yorumlara yazdığı "Para mı ver" (Diyor ki para ise, ondan bahsediyorsan ver)

Sizene? Yahu size ne? Ayrı ayrı! Şimdi bunu okuyan diyecek ki sanane!

Daha neler neler... Yaygın bir yanlış bilgiyi düzelterek devam edeyim. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. 'Yazıldığına yakın' okunan bir dildir. 'Ğ' kuralı ve daralma kuralları dili böyle yapar. Şimdi millet -neredeyse tamamen- konuştuğu gibi yazıyor. Hatta kısaltmaları da kendince uyduruyor.

Saygılar yazacak, 'syg.' Diye bir kısaltma uyduruyor. Harf tasarrufu yaparak birine saygı sunamazsınız, demiş olayım.

Bakın sadece bugün sosyal medyadan derlediğim yazım yanlışları :

. "Maf olmuş" ... Maf nedir? Mahvolmuş demek istiyorsunuz.

. "Bir çare" ... İşte ünlü oyuncuların bile yaptığı yaygın hata! Bir çare derken tek çareden bahsetmiyorlar. Çaresiz demek istiyorlar. Kardeşim! İşinizin hakkını verin ve her şeyden önce siz dilinizi doğru kullanın! Biçare diyeceksiniz. 'Bi' ön eki sözcüklere 'siz-sız' anlamı ekler. Örneğin biilaç. Yani, ilaçsız.

. "Vido"... Video olmasın?

. " İyrenç". Evet, okunuşu bu ama yazılışı ne? İğrenç. Bunun bir de "şiyir" versiyonu var. Şiir değil ama haa, şiyir. Ona göre...

. "Hormonsal"... Bir de "hormonel"ciler var. Doğrusu ne? Hormonal.

. "Sevmessin". Yıllar önce bunu televizyonda Beyazıt öztürk'ün ağzından duymuştum. Z yerine s harfi kullanıyorlar. Yapmazsın diyemiyor, yapmassın diyor. E doğal olarak bunu yazı diline de geçiriyor.

. "Kitlemek"... Kilitlemek de, canımı ye.

. "Askeri ücret"... En yaygın yanlış anlamalardan. Askerin aldığı maaşı kastetmediğinden eminim. Asgari ücret demeye çalışıyor olmalısın.

. "Halisülasyon"... Halisünasyon olduğundan eminim.

. "Kale almamak"... Bir kale bugün kaç para haberiniz var mı diye kötü bir şaka yapasım var. Eğer dikkate almamayı kastediyorsanız yazmanız gereken şey, kaale almamak olmalı.

. "Azına sağlık" ... Az ne kardeşim? Ağzına sağlık demek istiyorsan eyvallah. Yıllar önce bana bunu yazan birine uyarı mahiyetinde (az-çok zıtlığını kullanarak , yazdığı şeyin anlam farkını belirtmek için) 'Çokuma da sağlık mı?' yazmıştım. Vay niye hakaret ediyormuşum! Artık ne anladıysa...

Yani millet dili yanlış kullanınca sen muradını bir tamam anlayacaksın, sen yazarsan hakaret kabul edecek, sonucuna katlanacaksın. İyi be!