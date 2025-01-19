Rutin fena bir şey mi?

Sürekli rutinimizden şikayet halindeyiz. Rutin ne demek? 'Dönen şey' anlamına gelen bir kelime aslında. Gündelik yaşamı, alışkanlıkları ifade ediyor. Bu yüzden olağan, bu yüzden sıkıcı kabul ediliyor. Oysa gerçekten de rutinimiz, bu kadar tukaka edilmesi gereken bir şey mi? Rutin çok eğlenceli olmasa da gerekli bir düzen. Örneğin aylar sürecek uzay görevlerinde minicik bir kapsül içinde dışarı çıkmadan, dünyadan ve insanlıktan uzak bir yaşam süren astronotlar uzun bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Burada sadece bilgi edinmiyor ayrıca yaşam kalitesine yönelik de alıştırmalar yapıyorlar. G kuvvetine dayanma egzersizleri var, psikolojik sağlamlık testleri var vs. Var da var yani...

DAHA AZ ETKİLENME

Uzun süre izolasyon yaşayan bir insan en çok da psikolojik olarak etkileniyor. Bunalıma girmemesi için uyması gereken kurallar bulunuyor. Bunlar da insanın gündelik rutinine ilişkin. Uzayda -ve dolayısıyla- olağan olmayan bir yaşam süren birinin psikolojik yönden çökmemesi için en azından bedenine her şey normalmiş gibi hissettirebilmesi lazım. İnsan bedeni, 'normal' denen şeyi rutini ile yaşar. Beden de hisseder ki 'Ben güvendeyim'. Örneğin normal bir insanın nasıl yatma kalkma ve beslenme saatleri varsa, nasıl günlük olarak kişisel bakımını yapıyor, tıraş oluyor ve zaman zaman spor yapıyorsa bunları (imkanların elverdiği kadarıyla ) uzayda da yapması gerekiyor. Böylece kendini bırakmayacak, vücut da -zaten olağandışı olan durumdan- daha az etkilenecek.



YEMEGİN KEYFİ

Hal böyle iken rutinin güvenliği, rutin dışının ise keyif ya da heyecanı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda ikisine de ihtiyaç var. Rutin, stabil vücut değerleri demek iken rutinin dışına çıkmak adrenalin , belki biraz kortizol getiriyor. Kortizol ve adrenalinin azı vücut sistemini dirençli kılarken fazlası akut ya da kronik hastalıklara yol açabiliyor. Şöyle örnekleyelim: Rutin yaşam bir yemek olsun. Güzel bir sebze yemeği. Yemek ne için var?

Hayatta kalmak için. Beslenme olmadan hayatta kalamayız. Rutinin dışına çıkmak ise tuz-biber, baharat olsun. Baharatlar olmadan sadece sebze yemek sizi hayatta tutar ama gerçekten yaşamak dediğimiz anlama tam da kavuşturmaz. Tadı tuzu olmayan yemeğin keyfi olur mu? Hiç sanmam.



AZ OLAN BAHARATTIR

Böyle bakınca çok olan yemektir, az olan baharat. Tek başına baharatla hayatta kalamayız. Tek başına sebzeyle de yaşadığımızı zor anlarız. Rutin bol, rutin dışı az olacak. Dengeli bir hayat, her ikisiyle mümkün. Yine de hatırlayalım: sağlıklı olan şey rutin. Ancak hayati bir travma bizi rutinlerimizden koparınca günlük hayatın, olağan ve sıkıcı görünenin hayatımızda ne büyük ve değerli bir yer tuttuğunu anlayabiliyoruz.