Ürün ücretsiz ise ürün sensin

İnsan sahip olmadığı şeyleri özleyemez. Özlemek, varlığın bilgisine ve de alışkanlığına sahip olmakla mümkün çünkü. Örneğin cep telefonu olmadan insanlar gayet de mutluydu ama bugün telefonun olmaması ciddi bir mutsuzluk kaynağı...

KIYASLAMAK

Bu yüzden sade bir hayat çok daha fazla mutluluk içerebilir ama daha iyi bir yaşamı bilmemek şartıyla... Kıyaslamak, mutluluk hırsızıdır çünkü. Var olduğunu bilip ulaşamadığın şeyi kıskanır, bir zamanlar sahip olup artık ulaşamadığın şeyi de özlersin. Bunu bilen eskiler şöyle der: 'Allah gördüğümüzden ayırmasın.' Çok değerli bir duadır. Yapay zeka da kısa süre önce tanıdığımız ama bugün neredeyse hayatımızın vazgeçilmez bir paçası olan teknolojilerden biri. Ben yapay zekadan zekice faydalanmaya çalışanlardanım. Yani ona sıfırdan bir şey yaptırmak yerine bana ait olan bir malzemeyi mükemmelleştirme işini veriyorum. Küçük dokunuşlar katıyor. Ya da şöyle ifade edeyim: Yapay zekanın benim yerime düşünmesini veya karar almasını asla istemem. Asistanım olmalı, patronum değil. Ya beni tarafsız bir gözle eleştirmeli (şeytanın avukatlığına soyunmalı) ya da zaman kazandırmalı. Aksi bir kullanım şekli, benim kendi kapasitemi düşürür. Yüksek plastisiteye sahip bir organ olan beynimi küçültür. Zaten önümüzdeki gerçek tehlike de bu...

İPLER KİMDE?

Şu an bıze hemen her konuda müthiş yardımcı ola yapay zeka gelecekte, ipleri tamamen eline alacak gibi gözüküyor. Çünkü artık düşünmeyeceğiz. Yaratıcılığa zaman ayırmayacağız. Bilgiyi elde etmek için çalışmak zaten tarihe karıştı. Şu an bize müthiş kolaylık sağlayan bu yapıyı neredeyse bedavaya kullanıyoruz ve hatta onu geliştiriyoruz. Ama yarın böyle olmayacak. Bir anda 'kapattık, kullanmak istiyorsanız şu kadar ödeme yapın' diyecekler. İşte o zaman el elde, baş başta kalacağız. Zira artık beynimiz öylesine tembelleşmiş olacak ki, istesek de istemesek de müşterisi olacağız. Aynı sosyal medya gibi... Düne kadar tamamen ücretsiz olan sosyal medya bugün de kısmen ücretsiz görünüyor. Oysa gerçek bu değil. Eskiden timeline bölümünde arkadaşlarımız çıkardı, şimdi bize gösterilenlerin çoğu sponsorlu kişi ve firmalar. Yani eskiden arkadaşlarımız vardı, şimdi algoritmamız. Aslına yapılan şeyin uyuşturucu madde satıcılığından tek farkı yasal olması. İlk ürün ücretsiz verilir. Bağımlılık oluştuktan sonra maddenin parası arttıkça artar. Kişi madden ve manen çökene kadar... Sosyal medya böyle gelişti. Yapay zekanın da sonunda bu noktaya geleceğini görmek lazım. Kullanın ama 'tekrar ediyorum', bir efendi değil, bir asistan gibi. Aklını yapay zekaya rehin verenler yarının dünyasının ilk gönüllü köleleri olacak.