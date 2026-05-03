Uzayı kontrol altına alan ekonomide lider olur

Uzay ekonomisi, küresel büyümenin en stratejik alanlarından biridir. Çünkü bu alan; yüksek teknoloji üretimi, savunma kapasitesi, veri egemenliği, haberleşme altyapısı, yapay zekâ gelişimi ve ulusal rekabet gücünü aynı anda şekillendirmektedir. Günümüzde uzayda güçlü olan ülkeler, yeryüzünde ekonomik ve jeopolitik etkisini artırmaktadır. Uzaydaki varlık; yerdeki üretim gücünü, veri akışını, iletişim altyapısını ve teknolojik bağımsızlığı doğrudan etkilemektedir. Bankacılık sistemlerinden hava ulaşımına, enerji yönetiminden lojistiğe, meteorolojiden tarımsal verimliliğe kadar pek çok kritik alan uydu altyapılarıyla işlemektedir. Bu nedenle güçlü ülkeler uzayı prestij alanı olarak değil, yüksek katma değerli sanayi, teknoloji ve ekonomik güç alanı olarak değerlendirmektedir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu gerçeği şöyle özetlemektedir: "Uzayı kontrol altına alan, dünyaya hâkim olur."

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ ZİRVE

Güncel verilere göre küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 600 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Uluslararası projeksiyonlara göre 2035 yılı itibarıyla pazarın 1.8 ila 2 trilyon dolar bandına yükselmesi bekleniyor. Yeni dönemin büyüme başlıkları arasında uydu interneti, roket taşımacılığı, yer gözlem verileri, savunma sistemleri ve yapay zekâ destekli haberleşme yer alıyor. SpaceX ise bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Yeniden kullanılabilir roket teknolojileriyle maliyetleri düşüren şirket, binlerce uyduyla küresel haberleşme alanında yeni bir model oluşturmuş, ulaştığı piyasa değeriyle klasik sanayi devleriyle yarışır hale gelmiştir. Uzay sektörü, Türkiye'nin yeni nesil sanayi hamlesinde öne çıkan alanlardan biridir. Bu kapsamda Türkiyede ilk defa önemli bir zirveye imza atıldı. INSECSPACE' 26 zirvesi 29 Nisan tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleşti. Türkiye Uzay Ajansı, TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY ve sektör temsilcilerini bir araya getiren organizasyon, Türkiye'nin yükselen uzay sanayisini ortaya koydu. INSECSPACE Başkanı Ali Yazıcı: "geleceği şekillendiren en stratejik alanlardan birini tartışmak üzere, uzay teknolojileri, uydu sistemleri ve siber güvenliğin kesişme noktası olan toplantıda buluştuklarını söyledi. Yazıcı aynı zamanda uzayın ekonomik rekabetin, teknolojik egemenliğin ve ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini, siber tehditler, elektronik harp, sinyal karıştırma ve veri güvenliği gibi başlıklarının önemine dikkat çekti.

STRATEJİK DEĞER TAŞIYOR

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türksat 7A hazırlıklarının son aşamaya geldiğini "Türkiye'de bir uydu sektörü oluşmuş vaziyette" sözü ise son derece değerlidir. Çünkü uydu sektörü; elektronik, yazılım, hassas üretim, kompozit malzeme ve nitelikli mühendislik istihdamı anlamına geldiğini dile getirdi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ise dünya uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını, 2035'te yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Türkiye'nin Ay'a erişen yedinci ülke olma hedefi ve hibrit itki sistemleri üzerinde yürütülen çalışmalar da dikkat çekti. Kıraç ayrıca, Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) bu yıl ilk kez Türkiye'de, Antalya'da yapılacağını duyurdu. Dünyanın önde gelen uzay kurumları, şirketleri ve uzmanlarının Türkiye'de buluşacak olması; yatırım, teknoloji transferi ve küresel görünürlük açısından stratejik değer taşımaktadır. Türkiye son yıllarda uydu teknolojileri, savunma elektroniği, haberleşme sistemleri, yazılım kabiliyeti ve mühendislik altyapısında önemli atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde açıklanan Milli Uzay Programı hedeflerimiz de bu kararlılığı göstermektedir. Gençlerimizin yazılım, yapay zekâ, elektronik, havacılık, makine, veri bilimi ve ileri mühendislik alanlarına yönelmesi büyük önem taşımaktadır. Yeni yüzyılın en güçlü kariyer alanlarından biri uzay teknolojileri olacaktır. Enerji hatları küresel güç dengelerinde bugün de belirleyici rolünü sürdürmektedir. Bununla birlikte veri akışını yöneten altyapılar ve yörüngedeki kapasite de tıpkı enerji gibi stratejik değer taşımaktadır. Limanlar ticaretin merkezlerinden biri olmayı sürdürürken, yörüngeler de iletişimin, güvenliğin ve ekonomik rekabetin yeni güç alanları haline gelmektedir