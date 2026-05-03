Gelecegin gölgesi

İzmir'de gece bazen gökyüzüne bakarsın. Şehrin ışıkları yıldızları biraz gizler ama yine de birkaç tanesi görünür. O an insanın aklına tuhaf bir soru gelir: "Gerçekten neredeyiz?" Sadece bulunduğun şehir değil... Zamanın neresindeyiz, hayatın neresindeyiz? Bilim kurgu tam olarak bu sorudan doğar.

IÇINDEKI TANIDIK SEY

Mesela AROG... İlk bakışta bir komedi, bir parodi. Ama içinde çok tanıdık bir şey var: İnsan nereye giderse gitsin, kendini de götürür. Taş devrine de gitsen, uzaya da çıksan değişmeyen bir şey vardır: insanın doğası. Bir de Interstellar... Çok daha büyük, çok daha derin bir hikAye. Uzay, zaman, bilinmezlik... Ama bütün o karmaşanın ortasında çok basit bir duygu durur: Bağ. Bir babanın çocuğuna olan bağı, zamanın bile koparamadığı bir şey.

GERÇEKTEN UZAK MI?

İki farklı anlatım, aynı soru: Gelecek dediğimiz şey gerçekten ileride mi? Bilim kurgu filmleri hep ileriye bakar gibi görünür. Teknoloji, uzay yolculukları, yeni dünyalar... Ama aslında hepsi bugünü anlatır. Bugünün korkularını, umutlarını, eksikliklerini... Biz geleceği düşünürken hep daha iyi bir yer hayal ederiz. Daha gelişmiş, daha hızlı, daha kolay... Ama nadiren şunu sorarız: Daha mutlu olacak mıyız? Çünkü mesele teknoloji değildir. Mesele insanın ne yaptığıdır. Bir mesajı saniyeler içinde gönderebildiğimiz bir çağda, birbirimize söyleyemediğimiz şeyler hala varsa... O zaman gelecek neyi değiştirecek? Bilim kurgu, cevap vermez. Sadece sorar. Ve bazen en rahatsız edici olan da budur. İzmir'de vapurda otururken herkesin elinde bir telefon görürsün. Herkes bir yere bağlı gibi görünür ama aynı anda kopuktur. Yan yana oturan insanlar, birbirine değil ekranlara bakar. Belki de biz zaten geleceğin içindeyiz. Ve düşündüğümüz kadar hazır değiliz. Sinema, bu ihtimali büyütür. Uzaya çıkarır, zamana yayar, dramatikleştirir. Ama özünde hep aynı yere döner: İnsan değişmeden, hiçbir şey değişmez. Gelecek, bir gün gelip bizi kurtaracak bir şey değildir. Bizim inşa ettiğimiz bir şeydir. Ve belki de en çarpıcı gerçek şudur: İnsan, geleceği merak eder... Ama asıl korktuğu şey, onun içinde kendini bulamamaktır.