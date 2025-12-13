80'lerin unutulmaz çizgi filmi He-Man, 39 yıl aradan sonra yeniden sinemaya dönüyor. Travis Knight'ın yönettiği yeni uyarlamada Nicholas Galitzine başrolü üstlenirken İskeletor'u Jared Leto, General'i ise Idris Elba canlandıracak. Çocukluğun ikonik kahramanı bu kez "Gişelerin gücü adına" beyazperdede yeniden sınav verecek.

80'lerde çocuk olanların çizgi filmlerle imtihanları gündelik hayatlarına sirayet edecek kadar etkiliydi. Misal hangi çocuk cetvelini havaya kaldırıp "Gölgelerin Gücü Adına" haykırmamıştır ki. Televizyonda He-Man varsa oyuna ara verilir, sokaktan eve hızlıca koşulur, izledikten sonra tekrar dışarı çıkılırdı. Çizgi filmimiz her seferinde şu hatırlatmayla başlardı. "He-Man..... Ve kainatın efendileri. Benim adım Adam Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin Gücü Adınaaa... Güüüüüç bende artııııık. Titrek, 'Atılgan' bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz."

İLK DENEME 1987

Ve beyaz ekrana kilitlenir kalırdık. Prens Adam'ın He-Man'e dönüştüğünde (Clark Kent'in Superman oluşu gibi) aslında kaşının gözünün hiç değişmemesinin nasıl bir sır olduğunu umursamadan ayıla bayıla izlerdik. 1983-1985 yılları arasında patlayan bu çizgi dizinin elbette filminin çekilmesi de çok uzun sürmedi ve 1987'de beyaz perdeye uyarlandı. Üstelik He- Man'i 2 yıl öncesinde Rocky Balbao'nun güçlü rakibi olan Ivan Drago'yu canlandıran Dolph Lundgren abimiz oynadı. Elbette sinemalara koşup dev perdede He-Man'i izledik. Fakat sinemadaki He-Man tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratarak beklenildiği gibi ses getiremedi. Aslında söylenen odur ki bunun seri olması amaçlanmış ama gişe başarısızlığı, Lundgren'in devam etmek istememesi, maddi sorunlar ve bir dizi sorunlar nedeniyle devamı gelmemiştir.

39 YIL SONRA YENİDEN

Ve gelelim yazımızın nedenine. 39 yıl sonra He-Man yeniden sinemalara gelmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Bumblebee'den tanıdığımız Travis Knight var. Yeni He-Man ise Nicholas Galitzine. Kimdir Nicholas Galitzine? Onu yakın dönemdeki Cinderella ve Sen İhtimali gibi filmlerden tanıyoruz. 80'lerde herkesin bildiği çizgi filmin sinemada beklentileri karşılayamamasına rağmen çizgi dünyanın bu unutulan karakterini yeniden izleyicilere sunmak elbette ki riskli bir iş. Ama sadece İskeletor'u Jared Leto'nun, General'i ise Idris Elba'nın canlandırdığını söylesem. Evet, Kainatın Hakimleri 2026'da görücüye çıkacak. Gişelerin gücü adına, biz de bekleyip göreceğiz.