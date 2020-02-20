Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) 2012 yılında Ankara'da kurulmuş ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir dernek.

TAGYAD, yurt içi faaliyetlerin yanı sıra yurt dışı ilişkilere de son yıllarda özel bir önem veriyor. Bu çerçevede Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) ile ortaklaşa çalışmalar yürütüyor ve her yıl çok sayıda yabancı tarım gazetecisini Türkiye'ye davet ederek bir yandan ülke tarımının tanıtımını yaparken, diğer yandan da tarım ve gıda gazeteciliği için farkındalık projeleri hazırlıyor. Çünkü artık tüm dünyada tarım ve gıda sektörünün artan stratejik önemiyle birlikte, genel medyada "Tarım Gazeteciliği" de ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişme gösteriyor.



ANKARA'DA ÇALIŞTAY

Ne var ki, söz konusu gelişmenin aynı zamanda kamuoyunda çokça tartışılmaya başlanan sektörel ve mesleki bilgi eksikliğine ve dolayısıyla bilgi kirliliğine yol açtığını gözlemliyoruz. İşte bu yönüyle doğru ve yerinde soru sorabilmek, tarım ve gıda sektörü hakkında gerçekçi ve güncel bilgi sahibi olmak, sektörel uzmanlar ile düzenli iletişim sağlayabilmek, sektörel gelişmeleri analize tabi tutarak haber yazabilmek gibi mesleki sorunları ele almak ve geniş bir platformda tartışmaya açmak maksadıyla TAGYAD Ankara'da bir çalıştay düzenliyor.



İLK DEFA OLACAK

Bu vesile ile Türkiye'de ilk defa tarım ve gıda sektöründe haber ve yayım faaliyetinde bulunan ve medya sektöründe tarım ve gıda haberleri yapan tüm meslektaşlar bir araya gelmiş olacak. Bu buluşma sayesinde "Tarım Gazeteciliği" konusunda mevcut sorunları ulusal ve uluslararası boyutta birlikte değerlendirme ve çözüm yollarını tartışma çabaları gerek mesleki gerekse sektörel açıdan yepyeni bir açılım getirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Kampüsü içinde düzenlenecek etkinliğe geniş bir katılım bekleniyor.



FELAKET TELLALLIĞI

Ancak yeri gelmişken üzülerek ifade etmek istediğim bir husus var. 'Ajitasyon' ve 'popülizm'den beslenenler TAGYAD'ın bu ve benzeri yararlı çalışmalarına destek vermediği gibi olumsuz tepkiler vermeye devam ediyor. Bu insanların baktıkları pencereden sadece iki renk gözüküyor; siyah ve beyaz! Başka bir deyişle ya ifrat ya tefrit! Sanki Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe her şey güllük gülistanlık diyormuşuz gibi...

Elbette her şey dört dörtlük değil, üstelik bu köşede kaç defa yazdım çizdim, tarım sektöründe çok ciddi yapısal ve konjonktürel sorunlar var diye...

İyi de sürekli felaket tellallığı yapmanın alemi var mı? Ama niyet başka, bunu iyi biliyoruz, derdimiz üzüm yemek değil, bağcı dövmek!

Gelin, 29 Şubat Cumartesi günü Bakanlık Kampüsü Atatürk Konferans Salonunda 'Serbest Kürsü' kuruluyor.

"Tarım Gazeteciliği" adına ne biliyorsak, ne öngörüyorsak, onları konuşalım! Ama popülizm yok, baştan söyleyeyim...