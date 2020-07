Önce şu hususta mutabık olalım. Dünyanın her tarafında gençler çiftçilik yapmak istemiyor.

Dünyanın her bölgesinde gençler tarımdan kopuyor.

Ne yazık ki bu Türkiye'de de böyle. Elbette her ülkenin kendi özgü şartları olabilir, Türkiye'nin de var ama genel olarak baktığımızda gerekçe aynı. Tarımsal faaliyet hem çok zor ve meşakkatli hem de fazlasıyla belirsizliği olan bir çalışma modeli. Küresel gerçek böyle olunca, çiftçi nüfusu da giderek yaşlanıyor. Yani zannetmeyin ki sadece Türkiye'de tarımı büyük çoğunlukla yaşlı insanlar yapıyor, Kanadalı, Finlandiyalı, Rus veya Japon çiftçiler de aynı sorunu yaşıyor.

Fakat Afrika'da bazı ülkelerde tablo genel düzeyin biraz dışında olabilir. Bu çerçevede Ganalı, Kenyalı, Liberyalı, Zambiyalı ve Nijeryalı tarım gazetecisi dostlarımızla iletişime geçtim.

Hemen önümüzdeki günlerde bu konuda çok güncel bilgiler gelecek, bekliyorum.



TÜM DÜNYADA DURUM AYNI - Avrupa Birliğinde çiftçilerin üçte biri 65 yaşın üzerinde. Çiftçilerin yalnızca yüzde 11'i 40 yaşın altında. İngiltere'de bu oran yüzde 6, Hollanda'da ise yüzde 8... ABD'de ortalama çiftçi yaşı 60, dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biri olan Brezilya'da 46, en büyük tarım ülkesi Çin'de 53. Çin'de çiftçilerin yüzde 25'i de 60 yaşın üzerinde. Dünyanın üçüncü büyük tarım devi Hindistan'da ortalama çiftçi yaşı 50, Japonya'da 67, Avustralya'da 57 ve liste böyle devam ediyor. Sonuç dünya nüfusu giderek artıyor ancak tarımsal nüfus yaşlanıyor!



ORTALAMA ÇİFTÇİ YAŞI - Peki bu durumda, "Genç Çiftçi" kime diyoruz?

Başka bir ifadeyle hangi yaş aralığı veya grubu genç çiftçileri tanımlar? Bakın bu konuda da tam bir mutabakat yok!

Mesela Avrupa Birliği ülkeleri için genelde 18 - 40 yaş gibi bir tanımlama söz konusu. Fakat bu da bazı ülkeler açısında farklılık gösterebiliyor.

Söz gelimi İngiltere 18 - 35 yaş aralığını genç çiftçi grubu diye tanımlıyor. Şimdi gelelim sadede... Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre, toplamın sadece yaklaşık yüzde 14'ü 18 - 40 yaş aralığında bulunuyor.

Ülke genelinde ortalama çiftçi yaşı ile ilgili çok sağlıklı bir bilgi şu an itibarıyla yok gibi ve bu rakamın 53 olduğu şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Bu çerçevede Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) özellikle sosyal medyada bir çalışma başlattı. TAGYAD çoğunlukla tarım, gıda ve ormancılık sektörleri mensuplarının üye olduğu sosyal medya gruplarında şu soruyu soruyor; sizce genç çiftçi tanımı için yaş aralığı nedir?



GENÇ ÇİFTÇİLER BULUŞACAK - Dört tane seçenek var. 18 - 30, 18 - 35, 18 - 40 ve 18 - 45... Şahsen benim görüşüm 18 - 35 grubu olmalı, fakat gelen çok ama çok sayıda cevap hayli ilginç ve farklı sonuçlar veriyor. Öyle ki 18 - 50 olmalı diyenler bile var. Bu görüşü ortaya koyanlar, "Türkiye'nin gerçeği böyle" diyorlar. Bu arada, "Çiftçilik yapan yaşlanmaz" diye çok dikkat çekici görüşler de dile getiriliyor.

TAGYAD'ın amacı, çoğunluğun görüşünü esas alıp, ilgili yaş grubundaki genç çiftçilere bir çağrıda bulunarak, Türkiye'de ilk defa genç çiftçileri sanal bir toplantıda bir araya getirmek.

Bu etkinliğin çok ilgi çekeceği kesin. Diğer yandan tarımda yaşlanan dünya nüfusunun küresel gıda üretimi ile olan ilişkisinin nasıl seyredeceği de başka bir yazının konusu olacak.