Kimi görüşe göre, 'Gıda, Su ve Enerji', kimilerine göre de 'Gıda, Enerji ve Sağlık' yüzyılında yaşıyoruz.

Buradan çıkan sonuç çok açık.

Söz konusu üç temel kavramın yani 'Gıda', 'Enerji' ve 'Sağlık' politikalarının en önemli bileşeni 'Su' olarak karşımızda duruyor. Peki 'Su' ve 'Tarım' ilişkisini nasıl ele almalıyız? Yanı sıra 'Dijital Su' kavramının tarım sektörü açısından taşıdığı önem nedir? Bu iki önemli soruyu Su Politikaları Derneği (SPD) Başkanı, İnşaat Mühendisi Dursun Yıldız'a sordum.



SU YÖNETİMİ

Dursun Yıldız, "Günümüzde iklim değişikliği, nüfus artışı, kirlilik, kentlere göç gibi birçok baskının sonucunda finansal ve kurumsal hizmet olarak su yönetiminin karşı karşıya kaldığı riskler artıyor. Bu nedenle daha sürdürülebilir ve güvenli bir su geleceği için dijital çözüm uygulamalarıyla entegre edilmiş yeni nesil su sistemlerine geçilmesi gündeme gelmekte" diyor. Yıldız, Su Politikaları Derneği'nde ayrıca ilgi alanlarındaki konularda oluşan teknolojik değişimin yönünü anlamaya ve farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar da yaptıklarına dikkat çekerek, "Bu kapsamda son olarak 'Dijital Su' kavramını ve 'Yapay Zekâ ve Su Yönetimi' ilişkisini daha çok teknik olarak inceleyen iki rapor hazırladık.

Çalışmalarımız sürecek" diye ekliyor.



AKILLI ŞEHİRLER

'Akıllılık' sadece teknik değil sosyal boyutu da içeren bir 'anahtar' kavram olmalıdır diyen Yıldız, özellikle 'Dijital Su' kavramının altını çiziyor; "Hızla dijitalleşen dünyamızda yaşamsal bir kaynak olan suyun korunmasından sürdürülebilir yönetimine kadar birçok alanda dijital teknolojilerin sağlayacağı avantajlar artmakta.

Bu anlamda 'Dijital Su' kavramı herkesin yeterli ve temiz suya ulaşımını sağlamak üzere bu kaynağın korunması ve en verimli şekilde yönetimi için büyük önem taşıyor." Yıldız'a göre, bu çerçevede 'Akıllı Su Yönetimi' şehirlerde ayrı bir alt başlık altında diğer sektörlerin akıllı yönetimiyle birlikte bütüncül bir anlayışla ele alınmalı. Yıldız, "Çünkü günümüzde su, enerji, tarım, gıda ve çevre sektörlerinin birbiriyle olan ilişkileri arttı. Örneğin son dönemde, su hizmetleri daha çok enerji bağımlı olurken enerji üretimi hizmetleri de daha çok su bağımlı duruma geldi. Çevre ve gıda güvenliğinin su güvenliğiyle olan karşılıklı bağlantıları da arttı" ifadesinde bulunuyor.



TARIMSAL SULAMA

SPD Başkanı Yıldız, son olarak şu değerlendirmeyi yapıyor: "Türkiye'de tüketilen suyun neredeyse dörtte üçü tarımda kullanılıyor. Ülkemizde sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında da hâlâ geleneksel yüzey sulama yöntemleri uygulanmakta. Salma, tava ve karık sulama yöntemleri ile sulanan alanlarda su kaynakları etkin kullanılamıyor.

Büyük ölçüde su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerini kurmak, su kayıplarını azaltmak, aşırı ve yanlış sulamanın topraklarımıza ve çevreye verdiği zararlı etkileri en aza indirmek zorundayız. Bu yönüyle, 'Dijital Su' uygulamalarıyla tarım sektörünün buluşması stratejik bir değere sahip. Türk tarımı ile akıllı su yönetimi bütüncül bir yaklaşımla entegre olabilirse, tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinde üretkenlik ile birlikte kalite ve sürdürülebilir gelir artışı mutlaka sağlanmış olacaktır."