Dikili TDİOSB tarım ihracatını artıracak

Bugün, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) ile ilgili üçüncü yazımı yazıyorum. Bu kadar mı önemli diyeceksiniz; evet, çünkü Türk tarım ve gıda sektörü ancak bu ve benzeri projeler ile tarım ihracatında dünyaya daha fazla açılacak. Bu arada yakında temeli atılacak bölgenin sanayi parsellerinde doluluk oranı yüzde 100'e, sera parsellerinde ise yüzde 70'e ulaştı. Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Öğmen de, yeşil sanayide tüm dünyada önemli bir merkez haline geleceklerine inandığını söylüyor.

Yenilenebilir jeotermal ile birlikte rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisiyle "eksiksiz" bir yeşil OSB olacaklarına yatırımcıların da güveninin tam olduğunu belirten Öğmen, bu yıl içinde altyapı çalışmalarına başlamayı hedeflediklerinin altını çiziyor.



10 MİLYAR DOLARLIK HEDEF - Önceki iki yazımda, konuya ilişkin sektör temsilcilerinin görüşlerine yer vermiş ve şimdi sıra ihracatçılarda, bakalım onlar ne diyecekler demiştim. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Tarım OSB'ler Ege Bölgesi'nin tarım ihracatını katlayacak," diyerek söze giriyor; "Pandemi tarım sektörüne yatırım yapmanın zorunluluk olduğunu bir defa daha ortaya koydu.

İzmir'de son yıllarda sivil toplum ve meslek kuruluşları arasında yakalanan uyum tarım alanında da meyvelerini veriyor. Dikili'de seracılık sektörüne yönelik kurulan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bunun en güzel örneklerinden birisi konumunda. Dikili TDİOSB'deki uyum Kınık, Bayındır ve Bergama'da TDİOSB'lerin kurulması için çalışmaların başlamasını sağladı. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri devreye girdiğinde Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatı kulvar değiştirecek. Günümüzde 5,1 milyar dolar seviyesinde olan Ege Bölgesi tarım ürünleri ihracatı orta vadede Tarım OSB'lerin katkısıyla, 10 milyar dolara ulaşacak."

MEGA PROJE - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep'e göre, "Dikili TDİOSB en başarılı Mega TDİOSB projesi"... Birol Celep, "Bu devasa proje, seralarda kullanılacak ileri teknolojik uygulamaları ile tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artıracak, başta su ve enerji olmak üzere kaynakların etkin kullanımını sağlayacak, maliyetleri düşürecek, güvenli gıda arzını ve izlenebilirliği sağlayacak, tarımda katma değer yaratacak sürdürülebilir ve rekabetçi üretim yapacak ekosistemi oluşturacak. Tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak" diyor. Celep, "Bölgede Ar-Ge hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, üniversite-tarım-sanayi birlikteliği, iyi ve yenilikçi tarım uygulamaları ve Tarım 4.0 hedefleriyle uyumlu bir üretim ortamını yaratmış olacağız" diye ekliyor.

TARIMSAL SANAYİ KÜMELENMESİ - Dikili TDİOSB'nin 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise şu değerlendirmeyi yapıyor: "Bölgede, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi kurulmuş olacak. Modern ve otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80.000 ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretilerek yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunulacak. Bu tür sanayi bölgelerinin ekonomiye çok büyük getirilerinin olacağına inanıyorum. Söz konusu projeler, bölgeye sağladığı istihdam, modern üretim teknolojileri ile uyumu, çevreye duyarlılığı, katma değerli üretim ile kurulduğu kırsal bölge ile birlikte ülkemize çok büyük kazançlar sağlayacak."