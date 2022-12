Mevlana ve Mevlevilik Türk edebiyatında bir okuldur. Tarih boyunca bu okuldan Şeyh Galip ve benzeri pek çok şair ve sufi yetişmiştir.

Bunlardan birisi de Arif Nihat Asya'dır.

Bayrak ve hamaset şairi Arif Nihat Asya (1904-1975) aynı zamanda çağımızda bir Mevlevi olarak bilinir. "Kubbe-i Hadra" adlı eseri tamamen Hz. Mevlana ve Mevlevilik temasını işler. Bunun dışında pek çok şiirinde Mevlana'yı anlatmıştır.

Birçok şair Hz. Pir ile ilgili şiir yazmasına rağmen, Mevlana düşüncesini ne kadar içselleştirdikleri bilinemez. Arif Nihat Asya ise onu bütün benliğinde hisseden ve yaşayan biridir. Bu konudaki şiirleri, her türlü gösterişten uzak ve bütünüyle samimi olduğundan has ve sahici şiirlerdir.

MEVLEVİ DERVİŞİ

Arif Nihad Üsküdar Mevlevihanesi'nin son şeyhi Ahmet Remzi Akyürek'e (1872-1944) intisap etmiştir. O, aradığı gerçek huzuru Mevlevilikte buldu.

Hz.Mevlana'ya yürekten bağlandı.

Mevlevi büyüklerini de saygı ve sevgiyle andı, onlara şiirlerinde yer verdi. Onun şu dörtlüğü Mevlana'ya duyduğu derin sevgiyi gösterir:

"Malumumuz olmayan muradınca göğün / Sizlerle helalleşmeye sıram geldiği gün / Ey sevgili dostlar, beni Mevlana'nın / Ariflere giydirdiği hil'atla gömün!

Şairimizin şu şiiri ne kadar hareketli ve kıvraktır. Kelimeler adeta sema eden dervişler gibi raks etmektedir:

KONYA MEVLANA DEMEK

Her etek tennuredir Her satır bir suredir Her eda mana demek Konya Mevlana demek.

Gel ki yollar boş değil Her nefes ney, her yeşil Kubbe-i Hadra demek Konya Mevlana demek.

Türk, alırken Asya'yı Mevleviler Konya'yı Etmiş istila demek Konya Mevlana demek.

Burda yer gök ihtizaz Burda boş dönmez niyaz Burda yoktur "la!" demek Konya Mevlana demek.

Kar döner, rüzgar döner Yol döner yollar döner Yok bir istisna demek Konya Mevlana demek.