Çanakkale’de ezan sesi

Çanakkale'nin Gürpınar köyünün bir mahallesi. Deniz kıyısında bir yerleşim bölgesi. Kuşlar, güller, ağaçlar ve deniz. Harika ülkemizden bir cennet parçası. Olayın kahramanı Ebru Erdönmez adlı inşaat mühendisi bir hanımefendi. Ben hadiseyi 9 Şubat Pazar günü Sabah gazetesindeki bir yazıdan öğrendim. Yazarı Cem Sancar. Ebru Hanım anlatıyor: "Burası bizim yazlığımızdı ama biz Korona pandemisi sırasında yaz-kış kalmaya karar verdik. O sırada köyde okunan ezan bir hoparlör vasıtasıyla buradan da duyuluyordu. Sonra yaz geçti, kış geçti ezan sesi yok! Ezan duyulmaz oldu. Daha doğrusu ezanın duyulmadığını biz sonradan fark ettik. Nerde fark ettim diyeyim size, burada bir Tuzla köyü var yakında, oraya gittik, koyun sütü almaya. Arkadaş sütü getirirken tam camiinin önünde bekliyorum, ezan okunmaya başladı. Akşam ezanına denk gelmişim. Kaç senedir ezan sesi duymadığımı fark ettim o an ve gözlerim doldu. O kadar üzüldüm ki. Sanki yabancı memlekette yaşıyorum da ezan sesine hasret kalmışım gibi hissettim. O gün kendime söz verdim, bizim orada neden ezan okunmuyor, bunun için bir şey yapmam lazım diye."

KAMPANYA DÜZENLEDİ

Ardından Ebru Hanım uzun soluklu bir mücadeleye girer. CİMER'e başvurur. İlçe Müftülüğüne defalarca gidip gelir. Birkaç senenin sonunda başarılı olur. Bir kampanya düzenlenir, bağışlarla lazım olacak kadar para toplanır. Bu mahallede naklen ezan yayını yapacak bir tesis kurulur. Artık merkezden uzak mahallelerinde de beş vakit ezan dinlenir hale gelir. Ama hoparlör nereye konacaktır? Çünkü bazı densiz kimseler ezan sesi istemedikleri için cihazları kırmaktan geri durmazlar. Ebru Hanım bunun da çaresini bulur, kendi evlerinin çatısına ezan yayını yapan ses cihazları yerleştirilir.



NEDEN BU RAHATSIZLIK?

Ebru Hanım şöyle devam ediyor: "Sonrasında çevredeki tepkilere hazırlıklı olmamı söylediler. Benim anlayamadığım şey, ki bunu hiç anlayamayacağım, biz çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Ezan sesinden biz ne zaman rahatsız olmaya başladık? Ezan dediğiniz şey insana huzur vermekten başka hiçbir zararı olmayan bir şey. Ben evimin üstündeyken huzur buluyorum, mutlu oluyorum. Anlamıyorum, bir iki dakika ezan okunmasından insan neden rahatsız olur?." Bütün bu olup bitenleri daha ayrıntılı biçimde bizzat Ebru Erdönmez'in kendisinden dinlemek isterseniz işte bunun yolu: Ebru Hanım'ın bir Youtube kanalı var. Bu konuda birkaç tane video çekip yayımlamış.