Emekliye Merkez Bankası hesabı

Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29.5 olarak güncelledi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.97, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7.91 zam görünürken emeklilerin gözü şimdi ek zamma çevrildi.



Milyonlarca emeklinin yeni maaşlarını belirleyecek süreç devam ediyor. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gelir artışı sağlayacak düzenleme için çalışırken diğer yandan enflasyon zammına ilişkin ipuçları da gelmeye devam ediyor. Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zam ile 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark alacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 8.29 zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 1.21 enflasyon farkı ile yüzde 6.27 zam kesinleşti. Geriye 2 enflasyon verisi kalırken Merkez Bankası'ndan yeni bir ipucu geldi.

MERKEZ TAHMİNİ AÇIKLADI

Bu yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası, tahminini güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininiyüzde 29.5 olarak güncellediklerini duyurdu. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9.97 olması bekleniyor. Bu durumda ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9.97 zam alırken memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 2.78 enflasyon farkıyla yüzde 7.91'e çıkacak.

EK GELİR NE OLACAK?

Hâlen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammının yüzde 7.91 olması durumunda 75 bin 779 liraya ulaşacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, bu orana göre ocak ayında 34 bin 21 liraya çıkacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının da artırılması gündemde. Yüzde 9.97 zam yapılması hâlinde en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya yükselecek. Enflasyon artışının yüzde 10 civarında olması beklenirken ek zam için de iki konu öne çıkıyor. Yapılan çalışmalarda seyyanen artış ve ilave refah payı seçenekleri öne çıkmış durumda. Masada farklı alternatifler konuşulurken refah payının 15 puana kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Bunun yanında en düşük emekli aylığına yapılacak seyyanen artış da gündemde. Seyyanen artışın, emeklilerin prim günleri ve ödedikleri prim miktarları dikkate alınarak kademeli yapılması da masadaki seçenekler arasında yer alıyor.