Yeni Parti’nin kontrolü kimde olacak?

24 Temmuz 2026 tarihinde, 103 yıllık CHP'yi bölerek siyaset sahnesine çıkan ve TBMM'de 90'a yakın milletvekiliyle ana muhalefet koltuğuna oturan Özgür Özel-Yeni Parti, bugün ve yarın Ankara'da siyasi varoluşunun en kritik sınavını verecek. Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, sadece yasal olarak seçim yeterliliği kazanma adımı (20 Mayıs 2027 tarihinde kazanacak) değil, aynı zamanda partinin gelecekteki siyasi güç dengelerinin de nereye oturacağını işaret edecek. Özgür Özel genel başkanlık yarışına tek aday olarak girerken asıl satranç, 150 kişiye çıkarılan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listelerinde oynanacak.

TEMEL FAY HATTI

Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre PM üç ana blok halinde şekilleniyor. TBMM grup yönetiminde yer almayan 77 mevcut milletvekilinin "vefa" gerekçesiyle "Parti Yasama Grubu" kontenjanından listeye girmesi bekleniyor. Özgür Özel bu taktikle 80 milletvekilinin hepsinin PM üyesi olmasını sağlayarak liste dışı kalmaları halinde istifa ederek CHP'ye dönmelerinin önünü kesmeyi planladı. 40 kişilik örgüt grubu içinde il başkanlarının yer almasını sağlayacak. Bu taktikle de liste dışında kalma halinde Yeni Parti'den il başkanlarının istifasının kesilmesi hesaplanıyor. Ekonomi, adalet ve sağlık gibi alanlarda uzman 30 yeni ismin "Politika Geliştirme Grubu"nda yer alacağı belirtiliyor. Buraya girecek isimler konusunda Ekrem İmamoğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi daha çok ismi listeye sokacağı konusunda bir çalışma gözleniyor. Partiye Özgür Özel mi, Ekrem İmamoğlu mu hakim olacak? Bu soru, Yeni Parti'nin önümüzdeki yıllardaki en temel fay hattını oluşturuyor. Kağıt üzerinde partinin tek genel başkanı Özgür Özel, açıklanan cumhurbaşkanı adayı ise CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye işaret eden Ekrem İmamoğlu. Yeni Parti'nin kurulmasını Ekrem İmamoğlu sağladı ve Özgür Özel'i genel başkan seçtirmişti. Özel CHP'de iken en yetkili organ Parti Meclisinde (60 isim vardı) Ekrem İmamoğlu'na yakın 35 isim buradaydı. İmamoğlu kontrolü elinde tutuyordu. Yeni Parti'nin kontrolü hususunda da iki isim arasında örtülü bir rekabet ve güç mücadelesi yaşandığına dikkat çekiliyor. Özgür Özel, 81 il başkanı ve 639 bin üyelik ön seçim tabanıyla parti örgütüne ve yasama grubuna göründüğü kadar hakim. İmamoğlu ise hem belediye imkanları hem de "cumhurbaşkanı adayı" sıfatıyla seçmen tabanı ve politika geliştirme kadroları üzerinde ağırlık kurmaya çalışıyor. Kurultayda blok listeyle belirlenecek 150 kişilik PM'de kimin ekibinin daha fazla yer bulacağı, bu "eş başkanlık" benzeri ikili yapının uyum içinde mi yoksa gizli bir bilek güreşiyle mi süreceğini gösterecek. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Parti Meclisi (PM) dışında bırakılan Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın durumu, siyasi kulislerde farklı açılardan değerlendiriliyor. Cumartesi ve pazar günleri yapılacak 1. Olağan Kurultay öncesinde bu isimlerin partideki konumu ve geleceğine dair yansıyan bilgiler şu şekilde: Bu dört ismin adı çeşitli yolsuzluk, rüşvet ve İBB soruşturması iddianamelerinde geçiyor. Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında kamuoyunda tartışma yaratmaması amacıyla bu isimler vitrinden geri çekildi. Bunun yerine, partinin TBMM çalışmalarını yürüten Grup Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmişlerdi. Siyasi kulislerde PM kontenjanının genişletilmesiyle birlikte bu isimlerin yeniden parti yönetimine (PM'ye) girip girmeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Özgür Özel'e çok yakın Veli Ağbaba, partinin ilk kurultayında Parti Meclisi'ne veya partinin herhangi bir organına aday olmayacağını beyan etti. Özgür Özel'e çok yakın Burhanettin Bulut ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın kurultayda aday olup olmayacağı ve Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alıp almayacakları, kurultayın ikinci günü yapılacak PM ve YDK seçimleriyle kesinlik kazanacak. CHP'de iken delege seçimlerinde açık liste nutukları atan Özgür Özel, Yeni Parti'nin ilk kurultayında bu sevdadan vazgeçti, eski taktikleri blok listeye dönmüş görünüyor. Seçimlerin blok liste yöntemiyle yapılması eğiliminin ağır basması, parti içi muhalefetin ve bireysel çıkışların önünü kesecek bir hamle olarak okunuyor. Kuruluş sürecinde risk almayan, geçiş sürecini ağırdan alan veya "bekle-gör" politikası izleyen isimlerin yeni yönetim kadrosunda kendilerine yer bulması zor görünüyor. Kurultay salonunda blok liste oylaması yapılması ve kabul edilmesi beklenirken parti içinde rahatsız olanların buna karşı çıkmaları ve reddedilmesini sağlamaları halinde PM seçimleri açık liste olarak yapılacak. Ret kararı çıkarsa Özgür Özel'in bildik anahtar liste çıkarması söz konusu olacak. Kulislere göre, CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel hedefi, Yeni Parti'nin kasım kurultayının ardından yaşanabilecek kırılmaları değerlendirerek 2027'de CHP'yi büyütmek. Yeni Parti'de ilçe ve il başkanlıklarına seçilmeyen, PM'ye giremeyen, beklentisi karşılanmayan veya yeni partinin gelecek projeksiyonunda kendini göremeyen bazı milletvekillerinin rotayı yeniden CHP'ye kırma ihtimali siyaset kulislerinde ciddi biçimde konuşuluyor.

ESKİ ALIŞKANLIKLAR

Yeni Parti'de Özgür Özel ve çekirdek kadrosu eski alışkanlıklardan, her şeye karşı oluştan kurtulmuş değiller. Her ne kadar "yeni nesil siyaset" ve "Türkiye yenileniyor" gibi iddialı sloganlarla paketlense de kurultay arifesindeki tablo çok tanık olduğumuz bir siyaset mühendisliğinin izlerini taşıyor. İlk olarak, parti içi demokrasi vurgusuyla yola çıkan Özgür Özel - Yeni Parti hareketinin daha ilk olağan kurultayında tek adaylı bir genel başkanlık seçimine gitmesi ve Parti Meclisi için blok liste yöntemini tartışması ciddi bir çelişki yaratıyor. İkinci olarak, 150 kişilik Parti Meclisi'nin yarısından fazlasının (80 koltuk) mevcut milletvekillerine "vefa" adı altında tahsis edilmesi "yenilenme" iddiasını gölgeliyor. Geçmişin kadrolarıyla geleceğin hikayesini yazmaya çalışmak, seçmene yeni bir ufuk sunmaktan çok eski alışkanlıkları yeni bir tabelanın altına taşımayı barındırıyor.