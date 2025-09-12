1957-58 seneleri olmalı, bütün Türkiye'de Kıbrıs mitingleri yapılıyor. Konya mitinginde genç bir konuşmacı halkı adeta coşturdu, kendinden geçirdi. Öğrendiğimize göre Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Müthiş bir hitabet kabiliyeti vardı. Birkaç yıl sonra onu öğretmen olarak sınıfımızda bulduk. Hukuku bitirmiş Konya'da avukatlık stajı yapıyormuş. Sanat tarihi hocamız Mehmet Önder birkaç aylığına İran'a gitmiş, bu genç avukat adayı onun yerine dersimize girmeye başladı.

Agah Oktay Güner

Adı Agah Oktay Güner idi. Genç, dinamik, yakışıklı, özel bir ses tonuna sahip, çok güzel konuşuyor. Telaffuz, diksiyon, vurgular fevkalade. Kısa zamanda sınıfın nabzını yakaladı. Dersin adı Sanat tarihi ise de o bildiğini okuyan biri. Türkçü-Milliyetçi fikirlere sahip. Ama sözleri kuru hamasetten ibaret değil. Bize tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, meziyet ve zaaflarımızı öğreten heyecanlı konuşmalar yapıyordu. Kendisinden kültürümüzün, edebiyatımızın, sanatımızın başlıca temsilcilerini öğrendik. Bize Samiha Ayverdi ve eserlerini tanıttı, düşünce ufkumuzu genişletti, adeta önümüze yeni bir dünyanın kapılarını açtı.

GENÇLERİ YETİŞTİRDİ

Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde doktora yaptı. Eserler yazdı. Daha sonra onu politika hayatında gördük, müsteşar oldu, Bakanlık görevlerinde bulundu. 12 Eylül darbesinden sonra uzun süre hapiste kaldı.

Ama en önemli hizmeti yetiştirdiği gençlerdir. Altmışlı yetmişli senelerde ülkemizde müthiş bir fikir kargaşası yaşandı. Pek çok genç insanımız sol ve Marksist fikirlerin peşine takıldı. İşte Agah Oktay Güner bu kargaşa ortamında nice gencin elinden tuttu, onlara yerli, milli kimliğimizin ip uçlarını tanıttı. Kitaplar tavsiye etti, çevresinde toplananların bu ülkeye faydalı insanlar olması için büyük gayret gösterdi.

O sadece maddi ve dünyevi olanla ilgili değildi. Erenlerin, evliyaların, bu toprakları mayalayan maneviyat büyüklerinin yolunu da biliyordu. Yani iki kanatlı idi. Sonraki siyasi hayatı dalgalı bir seyir takip ettiyse de milletimiz onu kültürümüze yaptığı hizmetlerle hatırlayacak ve hayırla yad edecektir.

Yahya Turan

YAHYA TURAN

Ziraat Yüksek Mühendisi Yahya Turan da Çorum Lisesi'nde Agah Bey'in öğrencisidir. Orada da dışarıdan derslere girmiş, Yahya onun etkisinde kalarak vatansever, milliyetçi, kültürlü, çalışkan ve gayretli bir insan olarak hayata atılmış. Yahya Beyin ilk görevi Menemen'de idi. 1970 sonunda ben de İzmir'de göreve başlayınca, Agah Bey'in iki öğrencisi olarak tanıştık.

Yahya Turan hocasından aldığı aşıyla Menemen'de bir dernek kurarak kültür faaliyetlerine başladı. Ülkede sol zihniyetin hakim olduğu ve gençleri avladığı bir dönemde Yahya Bey birçok Menemen'li gencin elinden tuttu. Onlara vatan ve millet sevgisini aşıladı, iyi yetişmeleri için büyük gayret gösterdi. Onların birçoğu daha sonra bürokraside önemli hizmetler gördüler.

Yahya Bey müthiş bir hafızaya ve güçlü bir mantık yapısına sahipti. Heyecanlıydı, kendi düşüncelerine güvendiğinden bunun dışındaki görüşlere sahip olanları anlamakta zorlanır ve bu yüzden üzüntü çekerdi. Yahya Turan 21.08.2025, Agah Bey ise 8 Eylül 2025'te Hakk'a yürüdüler. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.